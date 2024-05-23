Çekya Cumhurbaşkanı motosiklet kazası geçirdi

Milyonlarca kişi akın etti... İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda etti

Milyonlarca kişi akın etti... İran, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda etti

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel motosiklet kazasında yaralandı. Pavel'in yaralarının ciddi olmadığı ancak kısa süre hastanede gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Geçen sene Çekya Cumhurbaşkanı seçilen Petr Pavel, motosiklet kazası geçirdi.

Çekya Cumhurbaşkanlığı, 62 yaşındaki Pavel'in motosiklet kullanırken yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yaraları ciddi değil ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak" ifadesi yer aldı.

PETR PAVEL KİMDİR?

Çekya'da 1961'de dünyaya gelen Petr Pavel, 1975-1979 tarihleri arasında Opava şehrindeki Jan Zizka Askeri Lisesi’nde okudu. Pavel, 1979-1983 tarihlerinde ise Vyskov'daki Kara Kuvvetleri Koleji'nde eğitimine devam etti.

Kadife Devrim'den sonra yurt dışında eğitim görmek için ABD’ye giden Petr Pavel, Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı'ndaki (National Geospatial Intelligence Agency) eğitiminin ardından İngiltere’ye gitti.

Çekya'da 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Pavel, 2015-2018 yılları arasında ise NATO askeri komuta başkanlığı yaptı.