Guatemala'da 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğüs ağrısının ardından bilincini kaybedince ailesi tarafından öldü sanıldı. Cenaze hazırlıkları yapılan genç kız, yaklaşık sekiz saat boyunca tabutta kaldıktan sonra gözlerini açarak doğruldu.

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Guatemala'da bir ailenin kızlarına son kez veda etmek için toplandığı cenaze töreninde inanılması zor anlar yaşandı.

Quiche bölgesindeki El Jocote köyünde yaşayan 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, aniden fenalaşarak bilincini kaybetti. Nefes almadığını düşünen ailesi, genç kızın hayatını kaybettiğine inanarak cenaze hazırlıklarına başladı.

Ancak saatler sonra tabutun başında bekleyen yakınları, hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

Cenazede akılalmaz anlar! Tabuttan bir anda doğruldu

ÖLDÜ SANDILAR, TABUTA KOYDULAR

Gente dergisinin haberine göre Yuleidy, 10 Ekim'de göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti.

Babası Abraham Ixcotoyac, kızını hastaneye götürmek için otomobile bindirdi ancak genç kız yolculuk sırasında bilincini kaybetti.

Kızının nabzını ve solunumunu hissedemediğini söyleyen baba, Yuleidy'nin hayatını kaybettiğini düşündü.

Hastaneye gitmeden eve dönen aile, bir cenaze eviyle anlaşarak tabut hazırlattı. Akrabalar ve komşular genç kıza son kez veda etmek için evde toplandı.

8 SAAT SONRA TABUTUN İÇİNDE DOĞRULDU

Genç kızın yaklaşık sekiz saat tabutta kaldığı cenaze töreninde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Annesi Lesvia Ríos, kızının tabutun içinde hareket ettiğini fark etti.

Yakınları tabuta yaklaştığında Yuleidy'nin gözlerini açtığını ve hareket etmeye başladığını gördü.

Genç kızın tabuttan çıkarılmasına yardım edilen anlar kameraya kaydedildi. Görüntülerde çevresindekilerin Yuleidy'ye su verdiği görüldü.

"GÖĞSÜMDE ŞİDDETLİ BİR AĞRI HİSSETTİM"

Yaşananların ardından konuşan Yuleidy, bilincini kaybetmeden önce göğsünde yoğun bir ağrı hissettiğini anlattı.

Bayıldıktan sonra yaşananları hatırlamadığını belirten genç kız, kendisine yardım eden ailesine ve yakınlarına teşekkür etti.

TIBBİ AÇIKLAMA YOK

Olayın ardından genç kızın gerçekten hayatını kaybedip yeniden canlandığına ilişkin herhangi bir tıbbi kanıt bulunmadığı anlaşıldı.

Yuleidy'nin ölümü bir doktor tarafından tespit edilmedi. Ailesi, genç kızın nefes almadığını ve nabzını hissedemediklerini düşünerek cenaze hazırlıklarına başlamıştı.

Guatemala'daki sağlık makamları da genç kızın uzun süre neden tepkisiz kaldığına ve bilincini nasıl geri kazandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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