Cenaze aracında skandal görüntü! Tabut yola düştü
Isparta'da cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri, araç trafik ışıklarında durduktan sonra yeniden hareket ettiği sırada yerinden kayarak yola düştü. Tabutun, sabitleme sistemindeki arıza nedeniyle düştüğü öğrenildi.
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Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine iki cenaze götüren cenaze nakil aracı, Isparta-Eğirdir yolunda trafik ışıklarında durdu.
TABUT YOLA DÜŞTÜ
Aracın ışıklarda durmasının ardından yeniden hareket ettiği sırada, içinde erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen cenazenin bulunduğu tabut yerinden kayarak yola düştü.
Olayın ardından görevliler, yola düşen tabutu yeniden cenaze nakil aracına aldı. Yolculuğuna devam eden araç, cenazeyi ilgili yakınlarına teslim etti.
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NEDENİ BELLİ OLDU
Tabutun, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yerinden kayarak yola düştüğü öğrenildi.
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