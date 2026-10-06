Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Cenaze aracında skandal görüntü! Tabut yola düştü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Isparta'da cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri, araç trafik ışıklarında durduktan sonra yeniden hareket ettiği sırada yerinden kayarak yola düştü. Tabutun, sabitleme sistemindeki arıza nedeniyle düştüğü öğrenildi.

Kaydet
|

Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine iki cenaze götüren cenaze nakil aracı, Isparta-Eğirdir yolunda trafik ışıklarında durdu.

TABUT YOLA DÜŞTÜ

Aracın ışıklarda durmasının ardından yeniden hareket ettiği sırada, içinde erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen cenazenin bulunduğu tabut yerinden kayarak yola düştü.

Olayın ardından görevliler, yola düşen tabutu yeniden cenaze nakil aracına aldı. Yolculuğuna devam eden araç, cenazeyi ilgili yakınlarına teslim etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Omuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkari
GÜNDEM

Omuzlarında cenazeyle patikayı aşıp dereden geçtiler! Hakkari'de yolculukta ölen yaşlı adama yürek dağlayan vefa

NEDENİ BELLİ OLDU

Tabutun, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yerinden kayarak yola düştüğü öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.