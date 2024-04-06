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Haberler > Dünya > Çevreci aktivist Greta Thunberg Hollanda’da gözaltına alındı.

Çevreci aktivist Greta Thunberg Hollanda’da gözaltına alındı.

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çevreci aktivist Greta Thunberg Hollanda’da gözaltına alındı.

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda'da aralarında Greta Thunberg'in de olduğu yüzlerce çevreci aktivist gözaltına alındı.

İsveçli iklim değişikliği karşıtı aktivist Greta Thunberg, bugün Hollanda'nın başkenti Lahey'de düzenlenen büyük bir gösteri sırasında tutuklandı. Reuters'in haberine göre yerel polis, Thunberg'in yanı sıra ana yolu kapatmaya çalışan başka protestocuları da gözaltına aldı.

Extinction Rebellion (XR) yani Yokoluş örgütü daha önce, hükümetin fosil yakıt endüstrisine verdiği desteği protesto etmek amacıyla bugünkü protesto sırasında Lahey'deki Utrechtsebaan yolunu (A12) kapatacağını açıklamıştı.

"Shell, Tata Steel ve KLM gibi şirketler Hollanda'da petrol, gaz ve kömür kullanımında büyük indirimler alıyor. Bu, yalnızca Hollanda'da yılda 39,7 ila 46,4 milyar avro anlamına geliyor. IMF dünya genelinde bu amaçlar için 2022 yılı için toplam XNUMX trilyon dolar ayırdı. Bu şekilde, emisyonları iklim ve çevre krizine neden olan enerji kaynaklarının kullanımı destekleniyor ve teşvik ediliyor", NT portalının bildirdiğine göre XR örgütünün duyurusunda belirtiliyor.

Tanjug, geçen Kasım ayında Thunberg'in on binlerce insanla birlikte Amsterdam'daki iklim yürüyüşüne katıldığını bildirdi.

Daha sonra bir adam, Gazze'deki savaşa değinen konuşmasını "siyasi bir mitinge gelmediğini" söyleyerek böldü.

Bu yılın Mart ayının sonunda XR örgütünden iklim aktivistleri, Amsterdam'da ING şirketinin eski genel merkezinin yakınındaki A10 yolunu kapatmaya çalıştı ancak abluka başarısız oldu ve polis 25'ten fazla kişiyi tutukladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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