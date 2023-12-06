Ceza Mahkemesi Gazze’ye kör!

6 Aralık 2023 04:23 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 04:25

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UCM Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna davasında beklemeden yakalama kararı talep etti. Aynı UCM Savcılığı, Filistin’de işlenen suçlar için sekiz senelik süreye rağmen bir yakalama kararı çıkarmadı. Bu durum, dünyaya adalet dağıtması beklenen UCM’nin çifte standardını gözler önüne serdi.

Dünya, 16 bin kişiyi katleden Gazze kasabı Binyamin Netanyahu’nun yargı önüne çıkarılmasını bekliyor. Ancak, yakın tarih siyonistlerin yaptığının yanına kâr kaldığını gösteriyor. İsrail, 2014 yılında Gazze’de büyük bir katliam yaptı. Filistin hükûmeti, siyonistlerin savaş suçlarını 1 Ocak 2015 tarihinde UCM’ye taşıdı. Ancak mahkeme, soruşturmayı 6 yıllık “ön incelemenin” sonunda tamamlayabildi. Nihayet 3 Mart 2021’de İsrail’e soruşturma başlatıldı. Ve dava, açıldığıyla kaldı.

16 Haziran 2021’de UCM başsavcılığına getirilen Kerim Han, üç ay sonra Afganistan’da işlenen suçlara ilişkin Taliban için soruşturma başlattı. Ancak aralarında ABD ve NATO askerlerinin de bulunduğu diğer şüphelilerin suçlarına öncelik vermeyeceğini söyledi.

2022 başında Rusya, Ukrayna topraklarını işgal etti. UCM tarafından 17 Mart 2023’te, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Putin için jet hızıyla harekete geçen UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail’i ziyaret ederek katilbaşı Başbakan Binyamin Netanyahu’ya destek çıktı. İsrail UCM’ye üye değil. Filistin ise üye. Kerim Han, buna rağmen Gazze’ye henüz ziyaret gerçekleştirmedi.