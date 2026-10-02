Cezayir'de ormanları, koruları veya tarlaları kasıtlı olarak ateşe verenlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısı Ulusal Meclis'ten geçti. Düzenleme, işkence, cinsel saldırı veya sakatlamanın yaşandığı çocuk kaçırma suçlarını da kapsıyor.

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Cezayir'de 100'den fazla noktada çıkan ve can kayıplarına neden olan orman yangınları cezaların ağırlaştırılmasını beraberinde getirdi.

Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeyle ormanları ve tarım alanlarını kasıtlı olarak ateşe verenler için idam cezasının yolu açıldı.

Cezayir'de ormanları yakanlara idam cezası! Meclis kabul etti

ORMANLARI YAKANLARA İDAM CEZASI

Ulusal Meclis, ormanları, koruları veya tarlaları kasıtlı olarak ateşe verenlere idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre ormanları, koruları veya tarlaları kasıtlı şekilde ateşe vermekten suçlu bulunan kişiler idam cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yoğun sıcak hava dalgası sırasında bölgede 100'den fazla yangın çıkmasının ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Adalet Bakanlığına ceza kanununun değiştirilmesi için talimat vermişti.

"ORGANİZE SUÇ SEVİYESİNE ULAŞTI"

Adalet Bakanı Lotfi Boudjemaa, parlamentodaki konuşmasında daha ağır cezaların suçları önlemek için gerekli olduğunu ileri sürdü.

Boudjemaa, kundaklama olaylarının "organize suç seviyesine ulaştığını" belirtirken, yürütülen soruşturmalarda "yabancı taraflarla" bağlantılara ilişkin bulgular bulunduğunu söyledi.

ÇOCUK KAÇIRMA SUÇLARI DA KAPSAMDA

Meclis tarafından kabul edilen düzenleme yalnızca kundaklama suçlarını kapsamıyor.

İşkence, cinsel saldırı veya sakatlama içeren çocuk kaçırma suçları da idam cezası uygulanabilecek suçlar arasına alındı.

Tasarı, yürürlüğe girmeden önce parlamentonun üst kanadı olan Ulus Konseyi tarafından da incelenecek.

CEZAYİR'DE 1993'TEN BERİ İNFAZ YOK

Cezayir'in ceza kanununda bazı suçlar için halihazırda idam cezası bulunmasına rağmen ülkede 1993 yılından bu yana idam cezası infaz edilmedi.

Son orman yangınlarında resmi verilere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Araştırmacı gazeteci Nozha Khelalef'in ailelerin yayımladığı ölüm ilanları ve yerel kaynaklardan derlediği listeye göre can kaybının 200'e ulaşmış olabileceği de iddialar arasında.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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