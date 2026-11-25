Milyonlarca kullanıcının aktif olarak faydalandığı yapay zeka platformu ChatGPT'de küresel çapta erişim ve cevap verme sorunları yaşanıyor. OpenAI, sistemde yüksek oranda sohbet hatası meydana geldiğini doğrularken, kesintinin özellikle Team, Business ve Pro gibi ücretli abonelik paketlerini etkilediğini duyurdu.

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Milyonlarca kullanıcının aktif olarak faydalandığı ChatGPT'de yaşanan erişim sorunlarının ardından yapay zeka devi OpenAI'dan resmi açıklama geldi.

Şirketin durum bilgilendirme sayfasına yansıyan verilere göre, platform genelinde yüksek oranda sohbet hatası (Elevated Conversation Errors) ortaya çıktı.

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI'dan erişim sorunu açıklaması: Ücretli paketler de etkilendi

ÜCRETLİ ABONELİK PAKETLERİ ETKİLENDİ

OpenAI'ın paylaştığı son bilgilere göre teknik aksaklık, en çok kurumsal ve profesyonel paket sahiplerini vurdu.

Şirket; Team, Business ve Pro abonelik planlarını kullanan hesaplarda sohbet akışının kesintiye uğradığını ve kullanıcıların cevap almakta sorun yaşadığını duyurdu.

EKİPLER SORUNU ÇÖZMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Kullanıcıların platforma erişimde ve yeni sohbet başlatmada hata mesajlarıyla karşılaşmasının ardından OpenAI teknik ekiplerinin arızanın kaynağını belirlemek ve sistemleri normale döndürmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin henüz net bir saat paylaşılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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