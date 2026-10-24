CIA'de köstebek alarmı: Çok gizli bilgiler gazeteci sevgiliye aktarıldı

ABD'de Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) ait çok gizli bilgilerin bir gazeteciye sızdırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. CIA için çalışan 42 yaşındaki Ian Brinksman, istihbarat raporlarını gazeteci sevgilisine aktardığı suçlamasıyla tutuklandı. Reuters'ın aktardığı soruşturma belgelerinde en az beş haber mercek altına alınırken, İsrail'de iç savaş ihtimalini konu alan CIA değerlendirmesini yayımlayan gazeteci Aida Chavez'in adı gündeme geldi.

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ABD'de CIA'ye ait çok gizli istihbarat bilgilerinin gazeteciye sızdırıldığı iddiasıyla 42 yaşındaki Ian Brinksman tutuklandı.

CIA için çalışan Brinksman'ın, erişim yetkisini kullanarak elde ettiği gizli raporları gazeteci sevgilisine aktardığı öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığının 23 Ekim tarihli açıklamasına göre Brinksman, ulusal savunmaya ilişkin gizli bilgileri yetkisiz bir kişiye aktarmakla suçlanıyor.

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ÇOK GİZLİ RAPORLAR GAZETECİYE Mİ VERİLDİ?

Reuters'ın haberine göre soruşturma dosyasında, CIA bünyesindeki gizli istihbarat değerlendirmelerinin Substack platformunda yayın yapan bir gazeteciye aktarıldığı iddiası yer aldı.

Savcılık, Brinksman'ın erişim yetkisini kullanarak bazıları "çok gizli" olarak sınıflandırılan istihbarat raporlarını incelediğini ve bu belgelerdeki bilgileri romantik ilişki yaşadığı kişiye ilettiğini ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında, 2026 yılı içerisinde yayımlanan en az beş yazının gizli istihbarat raporlarındaki bilgilerle örtüştüğü iddia edildi.

REUTERS GAZETECİNİN İZİNİ SÜRDÜ

FBI'ın mahkemeye sunduğu belgelerde gizli bilgileri aldığı iddia edilen kişinin adı açıklanmadı.

Ancak Reuters, soruşturma dosyasındaki ifadelerin gazeteci Aida Chavez'in Capital & Empire adlı yayınında 28 Eylül'de kaleme aldığı yazıyla örtüştüğünü aktardı.

Chavez, söz konusu yazısında son bir yıl boyunca kamuoyunun bilmesi gerektiğine inandığı gizli CIA değerlendirmelerine dayanan haberler yayımladığını belirtmişti.

İSRAİL'DE İÇ SAVAŞ RAPORU GÜNDEME GELDİ

Soruşturmanın ardından Chavez'in daha önce yayımladığı İsrail hakkındaki istihbarat haberi de yeniden gündeme geldi.

Gazeteci, 5 Ekim'de Capital & Empire ve Drop Site News üzerinden yayımlanan haberinde, CIA'e ait olduğu belirtilen bir istihbarat değerlendirmesine dayanarak İsrail'de iç savaş ve siyasi çözülme ihtimalini ele almıştı.

Haberde, İsrail'deki siyasi kutuplaşmanın ve toplumsal gerilimlerin ülkenin geleceği açısından oluşturduğu riskler aktarılmıştı.

CIA DİREKTÖRÜNDEN "SIFIR TOLERANS" MESAJI

CIA Direktörü John Ratcliffe, tutuklamanın CIA'in başvurusu üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı.

Gizli bilgilerin yetkisiz şekilde yayımlanmasının istihbarat kaynaklarını ve devam eden operasyonları tehlikeye attığını belirten Ratcliffe, "Sızdırma konusunda sıfır tolerans var" ifadelerini kullandı.

TELEFON KAYITLARI VE GİZLİ BELGELERE ERİŞİM İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Brinksman'ın gizli raporlara erişim kayıtları, telefon görüşmeleri, elektronik yazışmaları ve bina giriş-çıkış bilgileri incelemeye alındı.

Yetkililer, şüphelinin göreviyle doğrudan ilgili olmayan bazı gizli belgelere eriştiğini ve ardından gazeteciyle iletişim kurduğunu iddia etti.

Ulusal savunma bilgilerini hukuka aykırı şekilde aktarmakla suçlanan Brinksman hakkındaki adli süreç devam ediyor. Suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.

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RUBIO'DAN KÜBA'YA "CIA İLE GİZLİ İŞBİRLİĞİ" ÇAĞRISI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan CIA ile ilgili bir başka açıklama geldi.

Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Küba'da siyasi değişim isteyenlere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile gizli işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Küba'da değişim isteyenlere "İşte şimdi tam zamanı" mesajını veren Rubio, "CIA ile gizli bir ortaklık kurarak arzu ettiğiniz değişimi gerçekleştirmek için bu fırsatı değerlendirin" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN KÜBA'YA SAVAŞ GEMİLERİYLE TEHDİT

Trump, Küba ile yapılacak anlaşmayı sonuçlandırması için Rubio'yu görevlendireceklerini belirterek, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz" demişti.

ABD savaş gemilerinin İran'dan dönerken Küba yakınlarından geçmesinin ülkenin teslim olması için yeterli olacağını savunan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aslında planımız şu: İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar, ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız."

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