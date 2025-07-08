Çin-ABD arasında vergi savaşı mı geliyor? Pekin’den misilleme uyarısı!

Çin ile ABD arasındaki kırılgan ticaret ateşkesi sallanıyor. Pekin, Washington’un yeni gümrük vergileri planına sert tepki gösterip misilleme uyarısı yaptı.

Çin, ABD’nin yeni gümrük vergilerini hayata geçirmesi halinde ticaret geriliminin yeniden alevleneceği uyarısında bulundu. Pekin yönetimi ayrıca, Çin’i tedarik zincirlerinden çıkarmaya yönelik anlaşmalara imza atan ülkelere de sert misilleme yapma tehdidinde bulundu.

TİCARETTE KIRILGAN ATEŞKES TEHLİKEDE

Washington ve Pekin geçtiğimiz Haziran ayında kırılgan bir ticaret ateşkesi sağlayan yeni bir çerçeve üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Ancak iki ülke arasında gerilimi tırmandırabilecek detaylar hâlâ belirsizliğini koruyor.

Salı günü yapılan açıklamada Çin, ABD’nin gümrük vergilerini yeniden uygulama kararına sert tepki verdi. Resmi açıklamada, Washington’un yeni vergi planının diyalog ve işbirliği ruhunu tehlikeye atacağı vurgulandı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN YENİ VERGİ HAMLESİ

Pazartesi günü Başkan Donald Trump, Nisan ayında askıya aldığı yeni gümrük vergilerini 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya başlayacağını ticaret ortaklarına bildirdi.

Trump yönetimi, Çin menşeli mallar da dahil olmak üzere birçok ülkeye yönelik yüzde 10 oranında vergi dışındaki tüm vergileri geçici olarak ertelemişti.

Çin’in ise ABD ile 12 Ağustos’a kadar anlaşmaya varmazsa önceki ek ithalat kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koyabileceği belirtildi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü, "Zhong Sheng" (Çin’in Sesi) imzasıyla yayımlanan makalesinde diyalog ve işbirliğinin tek doğru yol olduğunu vurguladı.

Gazete, ABD'nin yeni gümrük vergilerini "zorbalık" olarak nitelendirdi ve "Pratikte görülmüştür ki, ancak ilkeli tutumlar kararlılıkla sürdürülürse meşru hak ve çıkarlar gerçekten korunabilir" ifadelerine yer verdi.

TEDARİK ZİNCİRİNDEN ÇIKARMA HAMLELERİNE TEPKİ

Çin’in resmi basını ayrıca, ABD ile Çin’i tedarik zincirlerinden çıkarmaya yönelik tarife indirim anlaşmaları yapan ülkelere de mesaj verdi.

Gazete, "Çin, herhangi bir tarafın tarife tavizleri karşılığında Çin'in çıkarlarını feda eden bir anlaşma yapmasına kesinlikle karşı çıkıyor" dedi. "Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa Çin bunu kabul etmeyecek ve meşru çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşılık verecektir."

VERGİ ORANLARI ALARM VERİYOR

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü verilerine göre, ABD’nin Çin’den ithal edilen mallara uyguladığı ortalama gümrük vergisi yüzde 51,1 seviyesinde bulunuyor. Çin’in ise ABD mallarına uyguladığı ortalama gümrük vergisi yüzde 32,6 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Vietnam'ın ABD ile yaptığı anlaşma da dikkat çekti. Çin menşeli malların Vietnam üzerinden ABD’ye "aktarılan" sevkiyatını hedefleyen düzenlemeyle, gümrük vergisinin yüzde 46’dan yüzde 20’ye düşürüleceği kaydedildi.