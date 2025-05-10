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Çin ve ABD arasındaki kritik görüşmede son düzlük! "Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çin ve ABD arasındaki kritik görüşmede son düzlük! &quot;Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı tüm şiddetiyle sürerken, gözler hafta sonu gerçekleştirilecek olan görüşmeye çevrildi. ABD Başkanı Trump, görüşmeler öncesinde "(Çin ile) Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız." dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşları tüm gerginliğiyle devam ederken, küresel piyasalardaki etkileri de gündemi sarsıyor.

İki ülke arasında, hafta sonu kritik bir müzakere gerçekleştirilecek.

TRUMP'TAN GÖRÜŞME YORUMU

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki bir imza töreninde ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilecek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in katılacağı görüşmelere ilişkin, "(Çin ile) Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Bessent'in Çin ile bir anlaşma yapmadan dönmesi halinde hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağı sorusuna ise Trump, "Hayır, hiç de değil." karşılığını verdi.

Çin ve ABD arasındaki kritik görüşmede son düzlük! "Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız" - 1. Resim

"ÇİN'E BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Geçen yıl Çin'e 1 trilyon dolar açık verdiklerini ve şu anda ticaret yapmayarak bu açığı vermediklerini söyleyen ABD Başkanı, "Ben sadece Çin'in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin'e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, hafta sonu İsviçre'de Çin'den gelen temsilcilerle görüşecek.

İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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