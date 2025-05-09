Savaşa hazırlık mı? ABD tarihinin en büyük tatbikatı yapıldı: 50'den fazla ölümcül silah

ABD ordusu, Japonya'nın Okinawa Adası’ndaki Kadena Hava Üssü'nde tarihinin en büyük tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikata 50'den fazla uçak ve füze sistemi ortak oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, son yıllarda “fil yürüyüşü” (elephant walk) olarak bilinen toplu uçak kalkış tatbikatlarını hem eğitim aracı hem de caydırıcılık mesajı olarak daha sık kullanıyor.

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK TATBİKATI

The National Interest'ten edinilen bilgilere göre bu hafta, Japonya'nın Okinawa Adası’ndaki Kadena Hava Üssü'nde gerçekleştirilen fil yürüyüşü, Hint-Pasifik bölgesinde şimdiye kadarki en büyük ve çeşitli askeri hava gösterilerinden biri olarak dikkat çekti.

Tatbikatta, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 24 adet F-35A Lightning II, 8 F-15E Strike Eagle, 6 HH-60 Jolly Green II helikopteri, 2 MQ-9 Reaper insansız hava aracı, 2 MC-130J Commando II, 6 KC-135 Stratotanker, bir RC-135 Rivet Joint ve bir E-3 G Sentry yer aldı. Ayrıca, ABD Donanması’ndan 2 EA-18 Growler, bir P-8 Poseidon ve ABD Kara Kuvvetleri’ne ait iki MIM-104 Patriot hava savunma sistemi de katıldı.

HEDEF "CAYDIRICILIK"

Kadena Hava Üssü yetkilileri, bu gösterinin Amerika’nın hava ve füze savunma kabiliyetini ve farklı kuvvetlerin ortak operasyon yapabilme kapasitesini gözler önüne serdiğini belirtti. 18. Hava Kanadı Komutanı Tümgeneral Nicholas Evans, Kadena’nın, müttefiklerle birlikte Hint-Pasifik’te barış ve istikrarı sağlamak için hazır olduğunu vurguladı.

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Tatbikat, yüksek düzeyde koordinasyon gerektiren bir faaliyet olarak öne çıkarken, aynı zamanda ABD ordusunun bölgedeki caydırıcılık stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce de farklı tarihlerde ABD ve müttefik ülkelerin katılımıyla benzer tatbikatlar düzenlenmişti.