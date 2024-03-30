Cinayet şüphelisine linç! Polis aracından indirip öldürdüler

Meksika'da bir kız çocuğunu öldürdüğünden şüphelenilen kadın, polisi protesto etmek için toplanan kalabalık tarafından dövülerek öldürüldü. Polis aracından indirilen şüpheli kadın, kabalık tarafından linç edildi.

Meksika'nın güneyinde sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdüğünden şüphelenilen bir kadın, cinayetin yol açtığı protestoların ardından oluşan kalabalık tarafından dövülerek öldürüldü.

Perşembe günü Taxco şehri yakınlarında bir yol kenarında Camila Gómez adlı çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından şiddetli protestolar başladı.

BBC'nin aktardığına göre Camila, çarşamba günü yüzme havuzunu kullanmak için bir komşusunun evine girdikten sonra kaybolmuştu.

Annesi birkaç saat sonra onu serbest bırakmak için fidye talep eden telefon mesajları aldı ve bunun üzerine polise gitti.

Anne, polise kızın bulunduğu evi gösteren görüntüleri verdiğini ancak polisin, harekete geçme isteğini görmezden geldiğini söyledi.

Ertesi gün Camila'nın cansız bedeni bir yolda bulundu. Yerel yetkililer daha sonra bir kadın ve iki erkeği ağırlaştırılmış cinayetten soruşturduklarını doğruladı.

Camila'nın yakınları Taxco sakinlerine katılarak polisi protesto etti ve infiale neden olan bu olayda adalet talep etti.

Öfkeli protestocular arabaları devirdi, bir yolu kapattı ve kızı öldürdüğüne inandıkları üç kişinin etrafını sardı.

Linç kalabalığının sosyal medya görüntüleri, polisin, yerel halkın sorumlu olduğuna inandığı bir kadının vahşice saldırıya uğramasını seyrettiğini gösterdi.

İLK DEĞİL

Meksika'da çocuklara karşı suç işlediğinden şüphelenilen kişilere yönelik linç girişimleri ilk kez yaşanmıyor.

Haziran 2022'de bir politikacı, çocuk kaçırma olayına karıştığı suçlamalarının internette yayılmasının ardından yaklaşık 200 kişilik bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Kasım 2018'de ise Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde bir dükkan sahibi, WhatsApp'ta yayılan benzer söylentilerin ardından yakılarak öldürüldü.

Meksika ayrıca dünyanın en yüksek kadına yönelik şiddet oranına sahip ülkelerden.