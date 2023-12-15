Çin'de iki metro treni çarpıştı! Yüzlerce yaralı var
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Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çin'in başkenti Pekin'de iki metro treni çarpıştı. Olayda yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay, Pekin'in batı kısmında Changping metro hattının yer üstündeki bölümünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle tren raylarının kayganlaşmasıyla iki tren birbirine girdi. Çarpışmada 515 kişi yaralandı.
Acil sağlık personeli, polis ile ulaştırma ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.
Kar yağışıyla kayganlaşan raylarda öndeki metro treninin otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle iki trenin çarpıştığı kazada yaralanan 515 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Yaralılardan 25'inin müşahede altına alındığı ve 67'sinin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Yoğun kar yağışı, şehirde bazı tren seferlerinin askıya alınmasına ve okulların kapanmasına neden oldu.