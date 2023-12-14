Kadıköy'de trafikte korku dolu anlar! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

14 Aralık 2023 23:33 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 23:41

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akşam saatlerinde Kadıköy'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Saat 19.30 sularında D100 Acıbadem Köprüsü altında Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil hatalı sollama sonucunda aynı istikamette seyreden 4 araca ve durakta bekleyen 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asya yakası D-100 karayolu Acıbadem mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle oluşan yoğunluk ve tünel içinde ortalama hızın 20 kilometrenin altına düşmesi nedeniyle tünel işletme standartları gereği Avrasya Tüneli Avrupa-Asya yönünde geçici olarak hizmet verememiş olup an itibarıyla kontrollü geçişler sağlanmaya başlanmıştır" denildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla beraber Avrasya Tünelinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa-Asya yönünde trafik normal seyrine dönmüştür" ifadeleri yer aldı.

'KAZA BİR ANDA OLDU, KIL PAYI KURTARDIM'

D100 Ankara istikametinde de trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili konuşan Emel Gemici isimli vatandaş, "Kaza bir anda oldu. Ben de yandaki arabadaydım, kıl payı kurtardım. Buradan yanındaki araba birden bire dönmeye başladı. Bir ses duydum sadece. Ondan sonra ne oluyor demeden zaten her şey bir anda oldu" şeklinde konuştu.