15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen kaza
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza meydana geldi. 8 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik kilitlendi. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu Yakası'na istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.