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    • Haberler > Gündem > 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen kaza

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen kaza

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Istanbul, Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza meydana geldi. 8 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik kilitlendi. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu Yakası'na istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeride düşerken olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen kaza

    Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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