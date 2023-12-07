Kontrolden çıkan metrobüs reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

7 Aralık 2023 06:25 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 06:25

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Okmeydanı'nda gece saatlerinde meydana gelen metrobüs kazası paniğe neden oldu. Saat 01.30 sıralarında Avcılar istikametinde seyir halinde olan metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında kontrolden çıktı. Metrobüs önce durakta bulunan reklam panosuna, ardandan da durağın tentesine çarptı.

20 METRE TENTELERE SÜRTEREK İLERLEDİ

Durağın demir tentelerine sürtünerek ilerleyen metrobüs, yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

Yaşanan kazada metrobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KOPAN PARÇALAR TEHLİKE OLUŞTURDU

Kaza esnasında reklam panosundan ve tenteden kopan parçalar, durağa ve E-5 Karayolu’na fırladı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kısa süreliğine durdurulurken İBB ekiplerinin kopan parçaları kaldırmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Kaza yapan metrobüste hasar meydana geldi.