Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Çin'deki heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 11 kişinin cesedi bulundu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Çin'de dün meydana gelen heyelan faciasında ölü sayısı artıyor. Çalışmalarda 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 24 kişi ise kayıp.

    Çin&#039;deki heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 11 kişinin cesedi bulundu
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda bilanço ağırlaşıyor.

    Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıkarken 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

    CAN KAYBI ARTABİLİR

    Köydeki 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

    1000'den fazla arama ve kurtarma görevlisi, kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AsyaHeyelanÇin
    Haberler > Dünya > Çin'deki heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 11 kişinin cesedi bulundu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gazze'de katledilen çocuk sayısı 11 bin! İsrail'in 108 gündür sürdürdüğü katliamın hasarı gözler önüne serildi - DünyaKatlettiklerinin elinde silah yok, oyuncak var!İran'dan ABD ve İngiltere'ye tehdit: Kızıldeniz'deki savaşı büyüteceğiz - Dünyaİran'dan ABD ve İngiltere'ye tehditŞener Üşümezsoy, Çin'deki 7'lik depremin ardından açıkladı: Isık Göl yılan gibi kırıldı - DünyaŞener Üşümezsoy, Çin'deki 7'lik depremin ardından açıkladıABD'de yeni bir toplu saldırı dehşeti: 8 kişi öldü - DünyaABD'de yeni bir toplu saldırı dehşeti: Çok sayıda ölü varİtalyan basını Başbakan Meloni'nin Türkiye ziyaretinin perde arkasını yazdı: İtalya yardım için Erdoğan'ın kapısına geldi - DünyaMeloni yardım için Erdoğan'ın kapısında21 İsrail askerinin öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Herzog: Dayanılmaz derecede zor bir sabaha uyandık - Dünya21 askerin ölümünden sonra İsrail'den ilk açıklamaABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı! - DünyaABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni saldırıGazze'de katliama "yiyecek" kılıfı! İsrail konserve şekilde el bombası bırakmaya başladı - DünyaGazze'de katliama "yiyecek" kılıfı!Tek şart koştular! İsrail'den Hamas'a 2 aylık ateşkes teklifi - Dünyaİsrail'den Hamas'a 2 aylık ateşkes teklifiDoğu Türkistan'da meydana gelen 7 şiddetindeki deprem Kızgızistan'ı sokağa döktü - DünyaDoğu Türkistan'daki deprem Kırgızları sokağa döktü
    Sonraki Haber Yükleniyor...