- Güncelleme Tarihi:
Çin'deki heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 11 kişinin cesedi bulundu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Çin'de dün meydana gelen heyelan faciasında ölü sayısı artıyor. Çalışmalarda 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 24 kişi ise kayıp.
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda bilanço ağırlaşıyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıkarken 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
CAN KAYBI ARTABİLİR
Köydeki 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.
1000'den fazla arama ve kurtarma görevlisi, kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı