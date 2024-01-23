Çin'deki heyelanda bilanço ağırlaşıyor: 11 kişinin cesedi bulundu

23 Ocak 2024 13:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 13:07

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda bilanço ağırlaşıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıkarken 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Köydeki 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

1000'den fazla arama ve kurtarma görevlisi, kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.