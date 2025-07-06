Çin’in Hunan eyaletinde tur teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü var

Çin’in Hunan eyaletinde tatilcileri taşıyan tur teknesi Dongjiang Gölü’nde alabora oldu! Ani rüzgarın neden olduğu kazada çok sayıda kişi hayatını kaybederken, gölde can pazarı yaşandı.

Çin'in Hunan eyaletinde Dongjiang Gölü'nde bir tur teknesinin alabora olması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı.

"ZİXİNG KENTİNDE 40 KİŞİLİK TEKNE ALABORA OLDU"

Devlet medyasının aktardığı bilgilere göre, olay Cumartesi günü öğleden sonra Hunan eyaletinin Zixing kentindeki Dongjiang Gölü'nde meydana geldi. 40 kişilik teknenin alabora olmasıyla 29 kişi suya düştü.

Arama kurtarma ekipleri tarafından 27 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kayıp olduğu bildirilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

"ANİ RÜZGAR KAZAYA NEDEN OLDU"

İlk incelemelere göre, kaza sırasında bölgede saniyede 30 metre hıza ulaşan ani bir rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları Pazar günü öğleden sonra tamamlandı.