Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASAR YOK
Merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar olmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı