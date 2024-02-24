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    • Haberler > Dünya > Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

    Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Çin, Deprem, Uygur, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

    Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi.

    İLK BELİRLEMELERE GÖRE HASAR YOK

    Merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar olmadı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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