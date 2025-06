City University of New York Üniversitesi öğrencileri, Gazzelilere destek için açlık grevi başlattı

ABD'nin New York kentinde bulunan City University of New York (CUNY) Yüksek Lisans Merkezi’nde öğrenciler ve akademisyenler, Gazze’de yaşanan sivil kayıplara ve insanlık dramına dikkat çekmek için açlık grevine başladı.

İsrail'in soykırımı nedeniyle açlık sıkıntısı çeken Gazze halkıyla dayanışma amacıyla ABD'nin New York kentinde bulunan City University of New York (CUNY) Yüksek Lisans Merkezi’nde öğrenciler ve akademisyenler açlık grevine başladı. İlgili Haber Game of Thrones’un “Davos”u Madleen gemisinde! Gazze ablukasını kırmak için yolculuk başlıyor "SOYKIRIMDAKİ SUÇ ORTAKLIĞINIZ FİLİSTİNLİLERE KARŞI" 27 Mayıs’ta başlatılan açlık grevine katılan sekiz öğrenci ve personel, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirdi. Aktivistler, üniversitenin İsrail işgaline destek verdiğini savunarak, “Bu soykırımdaki suç ortaklığınız Filistinlilere karşı gerçekleştiriliyor” ifadeleriyle yönetimi suçladı. Eylem dördüncü gününde devam ederken, protestocular üniversite yönetimine sert mesajlar verdi: “Sömürgeciliğe ortak olmayın!” Protestolar, CUNY Yüksek Lisans Merkezi'nin avlusunda düzenleniyor. Öğrenciler, Gazze temalı pankartlar ve fotoğraflar taşıyarak üniversitenin İsrail bağlantılı kurumlarla bağını kesmesini talep ediyor. "CUNY'NİN ELİ KANLI ŞİRKETLERLE 13 SÖZLEŞMESİ VAR" ABD merkezli Mondoweiss haber sitesine göre, protestocular üniversite yönetiminden İsrail’le bağlantılı şirketlerle olan finansal ilişkilerini açıklamasını istedi. 2021 itibarıyla CUNY’nin IBM, HP, Cisco, Lenovo ve BMC Software gibi şirketlerle toplam 8,5 milyon doları aşan 13 farklı sözleşmesi olduğu kaydedildi. Bu şirketlerin, Filistin topraklarında işlenen “savaş suçlarından maddi çıkar sağladıkları” öne sürüldü. "SOYKIRIMI FİNANSE ETMEYECEĞİZ" Eylemciler, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrenim ve vergi dolarlarımızın soykırımı finanse etmesine izin vermeyeceğiz. Üniversitemizin, sömürgecilik konusundaki akademik araştırmalarımızdan yararlanmasına izin vermeyi de reddediyoruz.” Açıklamada ayrıca, üniversite yönetimi net adımlar atana kadar grevin süreceği belirtilerek şu sözlere yer verildi: “CUNY boşalana kadar açlık grevinde olacağız.” KAMPÜSTE DAYANIŞMA BÜYÜYOR Açlık grevine, sadece öğrenci ve akademisyenler değil, dışarıdan gelen aktivistler de destek veriyor. Eylemler sırasında kampüs çevresinde barışçıl gösteriler ve dayanışma konuşmaları düzenleniyor. Protestocular, CUNY yönetimini Filistin halkına karşı taraf tutmakla suçlarken, okul yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık