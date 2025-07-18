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Sokak ortasında katledilmişti! Profesörün eski eşi de dahil 5 şüpheli gözaltında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sokak ortasında katledilmişti! Profesörün eski eşi de dahil 5 şüpheli gözaltında
Cinayet, Polis, Yunanistan, Atina, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de bir üniversitede pazarlama profesörü olan Jeziorski’nin Yunanistan’ın başkenti Atina’da vurularak öldürülmesinin ardından aralarında eski eşi ve eski eşinin erkek arkadaşının da olduğu beş şüpheli gözaltına alındı.

Kan donduran cinayet, 4 Temmuz’da başkent Atina’da işlendi. UC Berkeley profesörü Jeziorski’nin ölümüyle bağlantılı olarak açılan soruşturmada aralarında eski eşinin de bulunduğu beş şüpheli gözaltına alındı. 

Sokak ortasında katledilmişti! Profesörün eski eşi de dahil 5 şüpheli gözaltında - 1. Resim

ABC News’in haberine göre, 36 yaşındaki profesörün, çocukları Zoe ve Angelo’nun yaşadığı evin yakınında vurularak öldürüldüğü iddia edildi. İddaya göre ikiz çocuklar, adamın eski eşi ile birlikte kalıyordu. 
Yunanistan polisi, saldırganın "kurbana yaklaşarak göğsünden ve sırtından vurarak ölümcül şekilde yaraladığını ve ardından kaçtığını" aktardı.

Sokak ortasında katledilmişti! Profesörün eski eşi de dahil 5 şüpheli gözaltında - 2. Resim

BEŞ ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

Yunan polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre, cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alınan isimler arasında profesörün eski eşi, eski eşinin erkek arkadaşı ve cinayete karışan üç diğer erkek yer aldı. Beş şüpheli, dün Atina’da hakim karşısına çıkarıldı.  

''AİLEMİZİN YÜREĞİ YANIYOR''

Lukasz Jeziorski yaptığı açıklamada, "Ailemizin yüreği yanıyor, ancak sorumluları tespit edip yakalayan Yunan polisine ve güvenlik güçlerine minnettarız. Adaletin tam olarak yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

Sokak ortasında katledilmişti! Profesörün eski eşi de dahil 5 şüpheli gözaltında - 3. Resim

ARAÇLARI TESPİT EDİLDİ

Yunanistan polisi, suç ortaklarının ve failin cinayetten önce içinde bulunduğu aracı tespit edebildiklerini, suç ortaklarından ikisinin "suç mahallini faili bırakmadan terk ettiğini" ve failin de kimliğinin tespit edilmemesi için "cep telefonunu ve araç anahtarlarını üçüncü suç ortağına teslim ettiğini’’ belirtti.

Sokak ortasında katledilmişti! Profesörün eski eşi de dahil 5 şüpheli gözaltında - 4. Resim

VELAYET DAVASI İÇİN ATİNA’DAYDI

Profesörün olay sırasında devam eden velayet ve mal davası için Atina’da olduğu bilgisi verildi. Erkek kardeşi, ABD basınına yaptığı açıklamada, profesörün çocuklarını memleketi Polonya’nın Gynia kentine götürmek istediğini ve Fransa’daki Disneyland Paris’e bir seyahat planladığını söyledi.  

Profesörün arkadaşı Chemtai Mungo, silahlı saldırının kaza olmadığına inandığını çünkü ''Atina’nın iyi bir mahallesinde yaşadığını'' söyledi. Erkek kardeşi de ABD-Polonya çifte vatandaşı olan ikiz çocukların Yunanistan çocuk velayet prosedürlerine uygun olarak bakım altında olduğunu söyledi.  Kaynaklar, şüphelilerin pazartesi günü bir kez daha hakim karşısına çıkmasının beklendiğini belirtti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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