Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT’in kalesinden İsrail’e verdiği mesaj dünyada gündem oldu

11 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:38

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temmuz ayında MOSSAD casus karşı düzenlediği operasyonda 7 kişilik hücre çökertilmişti. Derinleştirilen soruşturma kapsamında MİT ve Emniyet ekipleri kısa bir süre önce yeni bir operasyona imza attı. Operasyonda İsrail’e çalıştığı tespit edilen 57 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin bir kısmı tutuklandı, bir kısmı sınır dışı edildi.

Operasyonun yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. kuruluş yıl dönümü sebebiyle MİT’in Ankara’daki Kale Yerleşkesi’nde düzenlenen programda konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mossad operasyonu üzerinden İsrail’e yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Aviv yönetiminin ciddi manada şaşırdığını söyledi. Erdoğan ayrıca, “Daha durun bu ilk adım” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA YANKI UYANDIRDI

Erdoğan’ın sözleri başta İsrail olmak üzere dünyada büyük ses getirdi. Yabancı basın kuruluşları Erdoğan'ın MİT'in Mossad operasyonuyla ilgili sözlerini okuyucularına servis etti.

“TÜRKİYE’YE TEHDİT EDENLERE AÇIK CEVAP”

İsrail basınından Times of Israel gazetesi, Erdoğan'ın, casusluk şebekesinin çökertilmesinin sadece ilk adım olduğunu söylediğini yazdı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail adına casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan onlarca kişinin sadece 'ilk adım' ve Türkiye'yi tehdit edenlere 'açık bir cevap' olduğunu söyledi.

Erdoğan, MİT ve Türk polisinin yürüttüğü gözaltıların İsrail'i ciddi şekilde şaşırttığını belirtti.

N12: BUNLAR İLK ADIMLAR

N12 kanalı, Türk istihbaratının İsrail casus ağını ortaya çıkardığına dair gelişmeyi aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu açıkça İsrail'i şaşırttı. Durun, bunlar sadece ilk adımlar. Türkiye'yi tanıyacaksınız!" ifadelerini kullandığı belirtildi.

“YENİ KARŞI CASUSLUK OPERASYONLARI GELEBİLİR”

ABD merkezli Al-Monitor, Erdoğan'ın, Mossad'a karşı yapılan operasyonlardan övgüyle söz ettiğini aktardı.

Haberde, "Erdoğan, İsrail casus ağlarına karşı yeni karşı casusluk operasyonlarının yapılabileceğini ima etti." notuna yer verildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara’da Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. kuruluş yıl dönümü sebebiyle MİT’in Kale Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikteki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerini rahatsız ettiğinin, birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız.

Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz.

Milli İstihbarat Teşkilatımız, göğsümüzü kabartan operasyonlarıyla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor.