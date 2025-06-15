ABD'li Demokrat milletvekili Hortman'ı öldüren saldırganın kimliği belli oldu! 70 kişilik ölüm listesi hazırlamış

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis kılığına girerek Demokrat Temsilci Melissa Hortman ve eşini evlerinde vurarak öldüren zanlının, 57 yaşındaki Vance Boelter olduğu açıklandı. FBI’ın "son derece tehlikeli" olarak nitelendirdiği Boelter’in aracında, aralarında Temsilci Ilhan Omar ve Senatör Tina Smith'in de bulunduğu yaklaşık 70 kişilik bir ölüm listesi ele geçirildi.

ABD’nin Minnesota eyaleti siyasi bir suikastla sarsıldı. Demokrat Parti'nin eyaletteki en üst düzey ismi Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman, evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aynı gece başka bir adrese düzenlenen ikinci saldırıda ise Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi vurularak ağır yaralandı. FBI, olayların faili olduğu belirtilen 57 yaşındaki Vance Boelter için insan avı başlattı.

POLİS ÜNİFORMASIYLA SIZDI, HORTMAN'I EVİNDE ÖLDÜRDÜ

Yetkililer, şüphelinin polis kılığına girerek Brooklyn Park’taki Hortman ailesinin evine girdiğini, ardından gerçek polise ateş açarak kaçtığını duyurdu. Boelter’in kullandığı aracın acil durum ışıkları olan, polis tipi bir araç olduğu belirtildi.

ARAÇTA 70 KİŞİLİK 'ÖLÜM LİSTESİ' BULUNDU

Polisin Boelter’e ait olduğu belirlenen araçta yaptığı aramada, aralarında Temsilci Ilhan Omar ve Senatör Tina Smith gibi önemli isimlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişilik bir ölüm listesi bulundu. Listedeki kişilerin çoğunun Demokrat Partili ya da kürtaj hakkı savunucusu olduğu açıklandı.

FBI, BOELTER İÇİN 50.000 DOLAR ÖDÜL KOYDU

FBI, Vance Boelter’in yakalanması ve mahkûmiyetine yol açacak bilgiler için 50.000 dolara kadar ödül vereceğini duyurdu. Ajans, Boelter’in Kanada’ya kaçmaya çalışabileceğini belirtti ve fotoğraflarını sınır güvenlik güçlerine dağıttı.

GEÇMİŞİ ŞAŞIRTICI: GÜVENLİK ŞİRKETİ, ORDU EĞİTİMİ...

Boelter, Praetorian Guard Security Services adlı güvenlik şirketinde çalışıyordu. Web sitesine göre ABD ordusunda eğitim aldı ve polis tipi araçlara erişimi vardı. Açık sözlü bir Evanjelik Hristiyan olan Boelter’in sosyal medya ve vaazlarında LGBTQ karşıtı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

LATEKS MASKE TAKTI, SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIKLIYDI

CNN'in elde ettiği görüntülere göre Boelter'in saldırı sırasında yüzüne lateks maske taktığı, olay yerinde kurşun geçirmez yelek ve hayatta kalma ekipmanları bulunduğu belirtildi. Polis, saldırganın kimliğini gizlemek için özel ekipman kullandığını duyurdu.

JOHN HOFFMAN VE EŞİ HAYATTA KALDI

Minnesota Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette, Champlin’deki evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ameliyata alındı. Vali Tim Walz, çiftin sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. Hoffman’ın adı da şüphelinin geçmişte görev yaptığı Vali İşgücü Geliştirme Kurulu kayıtlarında geçiyor.

SİYASİ TEPKİLER YÜKSELDİ: SUSTURULMAYACAĞIZ

Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin, saldırıyı “siyasi şiddet eylemi” olarak tanımladı. Senatör Amy Klobuchar ise Hortman için "Minnesota'nın hazinesi, ulusun tanıması gereken bir liderdi" ifadelerini kullandı.

FBI, TÜM GÜCÜYLE SAHADA

FBI Minneapolis Saha Ofisi, Vance Boelter’in yakalanması için “tüm kaynakların seferber edildiğini” açıkladı. Polis, Boelter’in Green Isle kasabasındaki evine SWAT ekipleriyle operasyon düzenledi ancak zanlıya ulaşılamadı.