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ABD’yi sarsan suikast! Minnesota’da iki milletvekili vuruldu

Kaynak: Dış Haberler
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ABD’yi sarsan suikast! Minnesota’da iki milletvekili vuruldu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin Minnesota eyaletinde şoke eden bir saldırı yaşandı. Demokrat Parti'den iki eyalet milletvekili, evlerinde hedef gözetilerek vuruldu. Durumlarının ağır olduğu bildirilen yetkililer için FBI devreye girdi, bölgede geniş çaplı insan avı başlatıldı.

ABD’yi sarsan suikast! Minnesota eyaletinde iki üst düzey milletvekili evlerinde hedef alınarak vuruldu. Demokrat Parti’den Senatör John Hoffman ve Temsilci Melissa Hortman’ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis kılığına girdiği tahmin edilen saldırganı yakalamak için FBI geniş çaplı insan avı başlattı. Ülke genelinde siyasetçilerin güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

EVLERİNDE VURULDULAR, SALDIRGAN POLİS KILIĞINDA OLABİLİR

Vurulan isimlerin Minnesota Senatörü John Hoffman ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Melissa Hortman olduğu açıklandı. Her iki siyasetçi de kendi evlerinde hedef alındı. Kaynaklara göre saldırganın kolluk kuvveti üniforması giydiği ve bu şekilde evlere girdiği tahmin ediliyor.

FBI DEVREDE, İNSAN AVI SÜRÜYOR

İki saldırı noktası Minneapolis’in kuzeyinde, Champlin ve Brooklyn Park bölgelerinde, birbirine yaklaşık 8 mil (13 km) uzaklıkta bulunuyor. FBI ve yerel güvenlik birimleri, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

EYALET VALİSİ ACİL DURUMU İLAN ETTİ

Minnesota Valisi Tim Walz, saldırıların ardından Eyalet Acil Durum Operasyon Merkezi’ni devreye soktuğunu duyurdu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Walz, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve halkın teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.

 

Kaynak: Dış Haberler
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