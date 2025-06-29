Denizde kabus gibi 5 gün! Açık denizde mahsur kalan İngiliz kadını feribot yolcuları fark etti

İspanya'nın Balear Adaları açıklarında tek başına denize açılan 39 yaşındaki İngiliz kadın Mary Gavin, beş gün boyunca okyanusta mahsur kaldıktan sonra feribot yolcuları tarafından fark edilerek kurtarıldı. Valencia'ya giden bir feribottaki yolcular, Gavin’in can yeleğiyle denizin ortasında el sallayarak yardım istediğini görünce alarm verdi.

İspanya'nın Balear Adaları açıklarında kaybolan 39 yaşındaki İngiliz kadın Mary Gavin, tam beş gün boyunca okyanusta ölümle pençeleşti. Güneş altında kavrulan, susuzluktan bitkin düşen Gavin'in vücudu yanıklar ve yaralarla doluydu. Umutsuzca yardım bekleyen kadını sonunda bir feribot yolcuları fark etti. Tüyler ürperten detaylar İspanyol yetkililerin açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.

Cumartesi günü Valencia'ya giden bir feribottaki yolcuların denizde bir kadının el sallayarak yardım istediğini görmesi üzerine alarm verildi. Can yeleği giyen Gavin, feribot görevlileri tarafından bota alındı ve Valencia Limanı’na getirildikten sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TEKNEYLE AÇILDI, 36 SAAT SONRA KAYIP İHBARI VERİLDİ

Mary Gavin’in, Formentera Adası’ndan Quicksilver 475 Axess tipi bir tekne kiralayarak denize açıldığı ve arkadaşlarının 36 saat sonra kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. İspanyol sahil güvenliği ve sivil muhafızlar, helikopter ve botlarla bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

Yetkililer, Gavin’in Balear Adaları’nda yaklaşık iki aydır yaşadığını belirtti ancak teknenin neden rotasından çıktığı ya da motor arızası yaşayıp yaşamadığı konusunda ayrıntı verilmedi. Yerel kaynaklar, kadının sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.

KURTARMA ANINDA ŞOK DETAYLAR

Feribottaki yolculardan Alejandro Rosera, kurtarma sırasında Gavin’in susuz kaldığını ve güneşten ağır şekilde yanmış olduğunu söyledi. Rosera, "Bize acil bir durum olduğu söylendi. Daha sonra küçük bir teknede bir kadın gördük. Üzerinde bir can yeleği vardı ve el kol hareketleriyle yardım istiyordu" dedi. Valencia Limanı’na varıldığında polis ve sağlık ekipleri hazır bekliyordu ve Gavin’e müdahale edildi.

BENZER KAZALAR HATIRLATILDI

İspanyol basını, geçtiğimiz yıl Kanarya Adaları açıklarında yaşanan benzer bir olayı hatırlattı. Dört kişi dört gün boyunca denizde mahsur kalmış ve İspanyol yetkililer tarafından sağ olarak kurtarılmıştı. Olayın ardından Mary Gavin’in başına gelenlerin de detaylı şekilde soruşturulduğu iletti.