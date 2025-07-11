Dev posterleri meydanlara asıldı: 'Cesaretin sembolü' haline geldi! İsrail saldırısını böyle anlattı

İsrail’in 16 Haziran’da İran devlet televizyonu binasına düzenlediği saldırı sırasında görevde olan spiker Seher İmami, yaşadığı korku dolu anları anlattı. İmami, ''Bir daha çocuklarımı göremeyebileceğimi düşündüm ama yayını terk etmedim.'' dedi.

İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda birçok bölge hedef alındı. İsrail’in Tahran’a saldırı düzenlediği noktalardan biri de İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve kamuoyunda 'Cam Bina' olarak bilinen yapı oldu.

3 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 16 Haziran’da İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini bildirmesinin ve Tahran’daki 3. Bölge’ye tahliye duyurusu yayımlamasının ardından IRIB binasını vurdu. IRIB yerleşkesindeki "Cam Bina" adıyla anılan meşhur yapı, savaş uçaklarından atılan 4 füzeyle vuruldu. Saldırıda 3 gazeteci hayatını kaybetti bazı gazeteciler de yaralandı.

YAŞADIĞI KORKUYA RAĞMEN YAYINI TERK ETMEDİ

Saldırı sırasında yayın binasında görevde olan devlet televizyonu spikeri İmami, korku dolu anlara rağmen canlı yayını terk etmemesiyle ülke genelinde takdir topladı. Patlamalar ve sarsıntılar devam ederken soğukkanlılığını koruyan İmami, yayında kalmaya devam etti.

'CESARETİN SEMBOLÜ' HALİNE GELDİ

İran kamuoyunda kısa sürede “cesaretin sembolü” haline gelen spiker, sosyal medyada ve haber bültenlerinde “kahraman spiker” olarak anılmaya başlandı.

İranlı yetkililer, İmami’nin gösterdiği cesareti “İran halkının metanetinin ve iradesinin yansıması” olarak değerlendirirken, devlet televizyonu da çalışanlarının sergilediği soğukkanlı duruşun gurur verici olduğunu açıkladı. İmami’nin dev posteri de Tahran’ın Veli Asr Meydanı’na asıldı.

İmami, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

''KALMAYA KARAR VERDİM''

İsrail'in binaya saldırı tehditlerinin ve ilk bombanın atılmasının ardından kendisine yayını terk edebileceğinin söylendiğini aktaran İmami, ''Arkadaşlar bana orada kalıp kalmayacağımı kendim belirleyebileceğimi söylediler. Yayını banttan sürdürebileceğimizi de ifade ettiler. Ancak ben kalmaya karar verdim.'' dedi.

O sırada yanında bulunan bir milletvekiliyle birlikte yayına devam ettiklerini dile getiren İmami, "Ben kalıyorum deyince, o da ‘Siz burada kalıyorsanız ben milletin temsilcisi olarak gitmem’ dedi. Yayına birlikte başladık." ifadelerini kullandı.

Saldırı anında kontrolün tamamen kaybolduğunu söyleyen spiker, yaşananlara dair duygularını,

“O anda ilahi bir güç ve Allah’ın lütfuyla meseleye bakış hepimizi sardı. Bu sayede o anı güçlü bir şekilde birlikte yaşadık.” ifadeleriyle anlattı.

''ÇOCUKLARIMI BİR DAHA GÖREMEM DİYE DÜŞÜNÜYORDUM''

İmami, saldırıların başladığı ilk günlerde devlet televizyonuna yönelik tehditlerin arttığını ve ailesiyle adeta vedalaştığını olduğunu söyleyerek ''Çocuklarımı öpüyordum. Belki bir daha göremem diye düşünüyordum. Hayatımı, işlerimi, çocuklarımı ve eşimi her şeyi Allah’ın takdirine bırakmıştım.'' diye konuştu.

Mesleğine olan bağlılığını vurgulayan İmami, tıpkı hekimlerin ettiği yemin gibi medya çalışanlarının da yürekten bir yemin taşıdığını sözlerine ekledi.