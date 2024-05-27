Papua Yeni Gine'de felaket boyut atladı! Heyelanda 2 bini aşkın kişi toprak altında kaldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiği açıklandı.
Dünyanın dört bir yanından doğal afetler çok sayıda can aldı. Şiddetli yağışlar sebebiyle Afganistan, Brezilya ve Endonezya olmak üzere birçok ülke sellerle mücadele ederken Papua Yeni Gine'de 24 Mayıs'ta bir köyde meydana gelen toprak kaymasında felaket boyut atlamayı sürdürüyor.
BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dün yaptığı açıklamada afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini açıklamıştı.
SAYI 2 BİNİ AŞTI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise toprak kaymasından etkilenen Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını ifade etmişti.
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet bugün yaptığı son açıklamada toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı