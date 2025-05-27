Dışişleri Bakanı Fidan Kiev'e gidiyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu hafta Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen barış çabaları kapsamında diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, Fidan’ın bu hafta Kiev’e giderek Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmesi ve İstanbul’da gerçekleştirilen barış temaslarının devamını görüşmesi bekleniyor.

PUTİN İLE MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Kiev ziyareti öncesi Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimler, İstanbul’daki müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ve barış için atılabilecek yeni adımlar ele alındı.

TÜRKİYE BARIŞ İÇİN KAPILARINI AÇMAYA HAZIR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan’ın Kremlin’de yaptığı görüşmelerde Ankara’nın taraflara ev sahipliği yapma teklifini yinelediğini aktardı. Türkiye, daha önce olduğu gibi barış sürecine "kolaylaştırıcı" bir rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

İSTANBUL'DAN SONRA DİPLOMASİ YENİDEN HIZ KAZANDI

İstanbul’da bu ay yapılan ve 1.000 savaş esirinin takasıyla sonuçlanan Rusya-Ukrayna müzakereleri, Mart 2022’den bu yana tarafların ilk doğrudan temasıydı. Herhangi bir ateşkes sağlanamasa da taraflar yazılı taleplerini iletti.

PUTİN VE FİDAN, İKİLİ İLİŞKİLERİ DE GÖRÜŞTÜ

Görüşmede Ukrayna dışında ikili ekonomik ve enerji iş birliği konularının da masaya yatırıldığı bildirildi. Rusya, Pazartesi günü yaptığı açıklamada toplantının ana konusunun ikili ilişkiler olduğunu ancak Ukrayna’nın da gündeme alındığını belirtti.

YENİ GÖRÜŞME ADRESLERİ GÜNDEMDE

Rus kaynaklar, barış görüşmelerinin yeniden başlaması durumunda Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Umman’ı da potansiyel ev sahibi ülkeler arasında olduğunu iletti.