Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Görüşmeye ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bakanımız Hakan Fidan, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi." denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO’nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Çekya’nın başkenti Prag’da temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.