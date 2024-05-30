Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çekya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO’nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Çekya’nın başkenti Prag’da temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bakanımız Hakan Fidan, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi." denildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya