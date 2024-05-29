Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Refah'ta ABD silahı mı kullandı? Blinken'dan kaçamak cevap

İsrail, Refah'ta ABD silahı mı kullandı? Blinken'dan kaçamak cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Refah&#039;ta ABD silahı mı kullandı? Blinken&#039;dan kaçamak cevap
Filistin, Gazze, Abd, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Refah'ta çadırların bombalanması ve masum Filistinlilerin öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Blinken, "Refah'ta ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna kaçamak cevap verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Refah'ta çadırlara 8 tondan fazla bomba atan İsrail, 24 saat içinde en az 72 Filistinliyi öldürdü, yüzlerce Filistinliyi yaraladı.

Refah'ta Filistinlilerin yanarak can vermesi dünya kamuoyunun vicdanını sızlatırken ABD'den dün "İsrail henüz ABD'nin büyük  bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadığı" açıklaması gelmişti. ABD'den Refah saldırılarına ilişkin bugün dikkat çeken bir açıklama daha geldi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Refah'ta ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna kaçamak cevap verdi.

REFAH'TA ABD SİLAHI MI KULLANILDI?

Blinken, bugün Moldova ziyareti sırasında gazetecilere demeç verdi. Gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusu üzerine Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem." cevabını verdi.

Blinken, "Gazze'de sınırlı, odaklı, hedefleri önceden belirlenmiş saldırıların bile korkunç, istenmeyen sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Seçim sonrası şaşırtan anket! En çok beğenilen siyasetçi kim?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lula, Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti! Brezilya İsrail büyükelçisini geri çekti - DünyaBrezilya İsrail büyükelçisini geri çektiİrlanda'ya Filistin takdiri... Erdoğan Başbakan Harris ile görüştü - DünyaErdoğan İrlanda Başbakanı Harris ile görüştüAvrupa katliama göz yumdu! AB yetkilisi Gazze faili İsrailli Bakan ile görüştü - DünyaAB yetkilisi Gazze faili ile görüştüTürkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın radarında - DünyaTürkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın radarındaİsrail ordusundan Lübnan sınırında 'savaş senaryosu' tatbikatı - Dünyaİsrail'den Lübnan sınırında 'savaş senaryosu' tatbikatıUkrayna askerleri Donetsk'te eğitim yapıyor! Talim görüntüleri dünya basınında gündem oldu - DünyaUkrayna askeri Donetsk'te! Bu görüntüler olay oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...