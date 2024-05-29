İsrail, Refah'ta ABD silahı mı kullandı? Blinken'dan kaçamak cevap

ABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı"

ABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı"

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği sunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Refah'ta çadırların bombalanması ve masum Filistinlilerin öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Blinken, "Refah'ta ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna kaçamak cevap verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Refah'ta çadırlara 8 tondan fazla bomba atan İsrail, 24 saat içinde en az 72 Filistinliyi öldürdü, yüzlerce Filistinliyi yaraladı.

Refah'ta Filistinlilerin yanarak can vermesi dünya kamuoyunun vicdanını sızlatırken ABD'den dün "İsrail henüz ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadığı" açıklaması gelmişti. ABD'den Refah saldırılarına ilişkin bugün dikkat çeken bir açıklama daha geldi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Refah'ta ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna kaçamak cevap verdi.

REFAH'TA ABD SİLAHI MI KULLANILDI?

Blinken, bugün Moldova ziyareti sırasında gazetecilere demeç verdi. Gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusu üzerine Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem." cevabını verdi.

Blinken, "Gazze'de sınırlı, odaklı, hedefleri önceden belirlenmiş saldırıların bile korkunç, istenmeyen sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.