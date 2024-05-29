Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Avrupa'ya İspanya'yı örnek alın çağrısı: Filistin'i devlet olarak tanıyın
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ziyaret etti. Madrid'de yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Avrupa Birliği üyelerine "siz de Filistin'i devlet olarak tanıyın" diyerek çağrıda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı