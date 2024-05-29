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ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze'ye destek: İnsanlık nerede?

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ABD&#039;li ünlü oyuncu Jenna Ortega&#039;dan Gazze&#039;ye destek: İnsanlık nerede?
Filistin, Hollywood, Haber

Kültür - Sanat Haberleri

Wednesday dizisiyle meşhur olan ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya hesabından "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" dedi.

İsrail'in sivillere yönelik katliam derecesindeki saldırılarına daha önce de tepki gösteren, bu yüzden de Hollywood sansürüne uğrayan Ortega, Refah sınırındaki bombardımana kayıtsız kalmadı. 

ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze'ye destek: İnsanlık nerede? - 1. Resim

İsrail'in zorla yerinden edilen sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah beldesindeki kampa düzenlediği saldırının ardından ünlü oyuncu Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

Ortega "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullanan oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

PROJEDEN AYRILMIŞTI

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminden kovulmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından hikaye paylaşmaya devam eden Ortega, masum insanları öldürülmesi karşısında global çağrılara destek veriyor.

ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze'ye destek: İnsanlık nerede? - 2. ResimSon 24 saatte paylaştığı hikayelerle özellikle kadınlar ve çocukların bu bombardıman karşısında korunmaya ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze'ye destek: İnsanlık nerede? - 3. Resim

Unicef'in paylaşımlarına destek veren Ortega, "Save The Children" adlı bir bağış kampanyasının linkini de sosyal medya hesabında aktif tutuyor. 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
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