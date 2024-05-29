Meksika'da İsrail Büyükelçiliği molotoflarla ateşe verildi! Filistin'e destek

ABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı"

ABD'den Refah katliamı için skandal açıklama: "İsrail henüz sınırı aşmadı"

Meksika'nın başkenti Mexico City'de Filistin'e destek yürüyüşü yapan göstericiler İsrail Büyükelçiliği önünde sert müdahaleyle karşılaştı. Öfkeli kalabalık büyükelçilik binasını molotof kokteyller ile ateşe verdi.

İsrail'in Gazze ve Refah'taki katliamlarına Meksika'nın başkenti Mexico City'de toplanan göstericiler tepki gösterdi. Polis müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, büyükelçilik binasını yaktı.

HÜKÜMETE "İLİŞKİSİ KESİN" ÇAĞRISI

Meksika hükümetinden İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini kesmesini talep eden protestocu grupla büyükelçiliğin önünde güvenlik önlemi alan polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI MOLOTOFLA ATEŞE VERİLDİ

Meksika sokaklarında başlayan protesto yürüyüşü, İsrail'in Mexico City'deki büyükelçiliği önüne kadar sürdü. Burada toplanan göstericilerin karşısına ise polis barikatı çıktı.

Barikatları tekmeleyerek Filistin için destek sloganları atan göstericiler, polislerin sert müdahalelerine aynı şekilde karşılık verdi. Mexico City'deki İsrail Büyükelçiliği önüne giden göstericiler molotof kokteyl ile barikatları ateşe verdi.

Öfkeleri dinmeyen göstericiler daha sonra Büyükelçilik binasını hedef aldı. Sokaktaki barikatlar ve büyükelçilik binası atılan molotoflarla alev alev yandı.