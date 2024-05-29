‘Tanıma’’ İsrail’i durdurmaz! Türkiye örnek alınırsa Filistin meselesi çözülür

Norveç, İspanya ve İrlanda’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemli olduğunu söyleyen milletlerarası hukuk uzmanı Hakan Erkiner “Türkiye, İsrail ile ticareti sıfırlayarak çok büyük bir fedakârlık yaptı. Diğer ülkeler Türkiye’nin liderliğini takip ederse çözüm bulunabilir” dedi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - İsrail’de Netanyahu hükûmeti Gazze Şeridi’nde ateşkes için yapılan hiçbir insani çağrıya cevap vermeyerek işlediği suçlara devam ederken, Filistin devleti uluslararası düzeyde tanınmaya devam ediyor. Norveç, İspanya ve İrlanda’nın Filistin devletini tanıma kararları dün yürürlüğe girdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tanıma kararını, “İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Bütün taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız” sözleriyle açıkladı. Üç ülkenin tanıma kararıyla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 150’si Filistin Devleti’ni tanımış oldu.

BMGK’YA TAM ÜYE OLMALI

AB’nin en büyük ülkeleri arasında yer alan İspanya’nın Filistin’i tanıma kararı alması karşısında İngiltere, Almanya ve Fransa sessizliğini korurken milletlerarası hukuk uzmanı Hakan Erkiner gazetemize yaptığı değerlendirmede, Filistin’in BM’ye tam üye olabilmesi için BM Güvenlik Konseyinin kararının gerektiğini, buna da daimi üye olan ABD’nin izin vermeyeceğini ifade etti. Avrupa’nın ABD’den bağımsız bir siyaseti olmadığını belirten Erkiner “Enerji, sanayi, kültürel, savunma bakımından hür hisseden İspanya, halkının talepleri karşısında millî ve bağımsız siyasetini uygulayabildi. Ancak diğer Avrupa ülkeleri, ABD’nin uydusu konumunda. Bu sebeple de ABD’nin tek başına desteklediği İsrail, soykırımını devam ettirebiliyor” dedi.

HUKUK DÜZENİ DEĞİŞMELİ

Güç dengelerinin farklı oluşması durumunda hukuk düzeninin değişebileceğini belirten Erkiner “Kim kendilerine karşı çıksa antisemitizmle suçlanıyor. Sefil bir propaganda bu. Zulüm üzerine bina edilen her sistem yıkılır” ifadelerini kullandı. Ülkelerin Filistin’i tanımasının önemli olduğuna işaret eden Erkiner “Burada yapılması gereken Türkiye’nin adımlarının takip edilmesi. Türkiye, İsrail ile ticareti sıfırlayarak çok büyük bir fedakârlık yaptı. Ancak İsrail şimdi Türkiye’den alamadıklarını başka ülkelerden temin ediyor. Diğer ülkeler ne yaptı, sadece katliamı izliyor. Eğer diğer ülkeler de ticareti sıfırlamaya giderse ancak bir yaptırım söz konusu olabilir. İsrail’in durdurulması konusunda çözüm ABD’nin yalnızlaştırılmasından geçiyor. Diğer ülkelerin de İsrail ile ticari ilişkilerini kesmesi lazım. Türkiye’nin liderliği takip edilirse çözüm bulunabilir” ifadelerini kullandı.