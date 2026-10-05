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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığından İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki sözde "Sufa 53 hattı" üzerinde çalışmalarını yeniden başlatmasını kınadı.

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İsrail'in Suriye topraklarındaki provokatif faaliyetleri devam ediyor. Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki sözde "Sufa 53 hattı" üzerinde çalışmalarını yeniden başlatan İsrail'e Türkiye'den açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırdığını ve Suriye'de "yeni oldubittiler dayatmaya" çalıştığını bildirerek söz konusu faaliyetleri en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler

"YENİ OLDUBİTTİLERE" GEÇİT YOK

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler dayatmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler
Başlık ResmiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler

İSRAİL'E ÇEKİLME ÇAĞRISI

Bakanlık, uluslararası topluma İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu:

"İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz."

"TÜRKİYE GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğinin süreceği kaydedildi:

"Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir."

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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