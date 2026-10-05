Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail uyarısı! Sufa 53 hattına dikkat çektiler
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki sözde "Sufa 53 hattı" üzerinde çalışmalarını yeniden başlatmasını kınadı.
İsrail'in Suriye topraklarındaki provokatif faaliyetleri devam ediyor. Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki sözde "Sufa 53 hattı" üzerinde çalışmalarını yeniden başlatan İsrail'e Türkiye'den açıklama geldi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı aşındırdığını ve Suriye'de "yeni oldubittiler dayatmaya" çalıştığını bildirerek söz konusu faaliyetleri en güçlü şekilde kınadı.
"YENİ OLDUBİTTİLERE" GEÇİT YOK
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde 'Sufa 53 hattı' üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırmasını ve Suriye’de yeni oldubittiler dayatmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz."
İSRAİL'E ÇEKİLME ÇAĞRISI
Bakanlık, uluslararası topluma İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu:
"İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz."
"TÜRKİYE GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEK"
Açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğinin süreceği kaydedildi:
"Türkiye, Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdürecek; bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir."