Doğalgaz ve petrol aynı anda! Dünyanın en zengin rezervlerinden biri o ülkede çıktı

Dünya enerji sahnesi yerinden oynuyor! Hem doğalgaz hem de petrol... Üstelik aynı anda, aynı noktada! Bilim insanlarının ve enerji devlerinin "yok artık!" dediği bu devasa rezerv, hiç kimsenin beklemediği bir ülkede gün yüzüne çıktı.

Polonya, son on yılın en büyük konvansiyonel petrol ve doğalgaz keşiflerinden birine imza attı. Central European Petroleum (CEP) şirketi, ülkenin kuzeybatısındaki Świnoujście limanına yakın bölgede, Wolin East 1 kuyusunda önemli miktarda hidrokarbon rezervi tespit etti.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, 22 milyon ton ham petrol ve 5 milyar metreküp doğal gaz içerdiği tahmin edilen kuyunun yer aldığı imtiyaz sahasında daha geniş rezervlerin de bulunabileceği kaydedildi.

CEP’in açıklamasına göre, 593 kilometrekarelik alan genelinde toplam 33 milyon ton petrol ve 27 milyar metreküp doğalgaz potansiyeli söz konusu.

"TARİHİ BİR AN"

CEP CEO'su Rolf G. Skaar, keşfin önemine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu hem Central European Petroleum hem de Polonya enerji sektörü için tarihi bir an. Wolin East, sadece gelecek vaat eden bir yatak değil; aynı zamanda Baltık Denizi'nin tüm enerji potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak bir fırsat."

Polonya Devlet Müsteşarı ve Baş Ulusal Jeolog Krzysztof Galos ise keşfin dönüm noktası olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Wolin East hidrokarbon yatağının keşfi, Polonya’daki hidrokarbon arama tarihinde özellikle de Baltık Denizi’nin hâlâ yeterince keşfedilmemiş alanlarında bir dönüm noktası olabilir. Bu keşif doğrulanırsa, şimdiye kadar Polonya’da tespit edilen en büyük ham petrol ve doğal gaz yatağı olabilir."

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Enerji bağımsızlığı için kritik adım

Polonya'nın devlet haber ajansına göre, keşif doğrulanırsa ülkenin mevcut tahmini rezervlerinin iki katına ulaşacak.

Projenin yürütücüsü olan CEP’in merkezi Kanada'da bulunurken, şirketin çoğunluk hissesi Norveçli yatırımcılara ait. Başlangıçta Avrupa Birliği'nde hidrokarbon arama amacıyla kurulan şirketin ilk faaliyetleri Almanya’ya odaklanmıştı.

Kuyu, Baltık Denizi’nde 9.5 metre derinlikte bir jack-up platformu kullanılarak açıldı ve toplam 2.715 metre dikey derinliğe ulaşıldı.