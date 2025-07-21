Son 15 yılın en büyük petrol keşfi! 22 milyon tonluk rezerv

Polonya'nın Baltık Denizi kıyısında, ülkenin tarihindeki en büyük konvansiyonel petrol ve doğalgaz yataklarından birini keşfedildi. Bu keşif, Avrupa'da son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen en büyük petrol keşfi oldu. Wolin East 1 kuyusunda yapılan keşifte 22 milyon ton petrol ve 5 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu.

Kanada merkezli Central European Petroleum (CEP) firması, Polonya'nın Baltık Denizi kıyısında, ülkenin tarihindeki en büyük konvansiyonel petrol ve doğalgaz yataklarından birini keşfettiğini duyurdu.

Bu keşif, Avrupa'da son 15 yıl içerisinde yapılan en büyük petrol keşfi oldu.

22 MİLYON TON PETROL, 5 MİLYAR KÜP DOĞALGAZ

Şirketin açıklamasına göre, Świnoujście liman kentine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Wolin East 1 kuyusunda 22 milyon ton petrol ve 5 milyar metreküp (bcm) doğalgaz rezervi bulundu.

CEP tarafından yapılan açıklamada, “Bu keşif, Polonya tarihinin en büyük konvansiyonel petrol keşfi ve Avrupa’daki en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyor. Bu, hem CEP hem de Polonya enerji sektörü için tarihi bir an” denildi.

Notes From Poland sitesinden edinilen bilgilere göre, Polonya İklim ve Çevre Bakan Yardımcısı ve Baş Jeoloğu Krzysztof Galos da gelişmeyi temkinli bir iyimserlikle karşıladı. Business Insider Polska’ya konuşan Galos, “Her ne kadar keşif, jeolojik dokümantasyonun hazırlanması ve onaylanmasını gerektirse de, Wolin East sahasının tespiti Polonya’daki hidrokarbon arama tarihinde bir dönüm noktası olabilir” dedi.

Galos, bu keşfin doğrulanması halinde, ülkenin enerji güvenliğini artırarak ithalata olan bağımlılığı azaltabileceğini ifade etti.

CEP’nin açıklamasında, keşfin yalnızca Wolin East 1 kuyusuyla sınırlı olduğu belirtildi. Wolin ruhsat sahasının tamamında ise toplam 27 milyar metreküp doğalgaz ve 33 milyon ton petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, 2023 yılı itibarıyla 20,24 milyon ton olan Polonya’nın mevcut petrol rezervlerinin iki katına denk geliyor.

POLONYA'NIN ZRNGİN PETROL REZERVLERİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Polonya 2023 yılında yaklaşık 30 milyon ton petrol ve petrol ürünleri, 20 milyar metreküp doğalgaz tüketti.

CEP, 2017 yılında Polonya İklim ve Çevre Bakanlığı’ndan Wolin ruhsat sahasında araştırma yapma hakkı almıştı. Bu yılın Şubat ayında, şirket ilk kuyusu olan Wolin East 1’in sondajının tamamlandığını ve analiz sürecinin birkaç ay süreceğini açıklamıştı.

Ancak bölgedeki hidrokarbon çıkarımına çevresel gerekçelerle karşı çıkan sesler de yükseliyor. Almanya sınırına yakın konumlanan Świnoujście açıklarındaki bu faaliyet, Alman çevre örgütü Lebensraum Vorpommern tarafından eleştiriliyor. Örgüt, “kıyı şeridinde tahribata yol açabileceği” gerekçesiyle olası doğalgaz çıkarımına ve şehirde planlanan yeni derin liman inşasına karşı çıkıyor.