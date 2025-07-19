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Dünyanın en çok petrol üreten 10 ülkesinden biri! Petrol rafinerisi cayır cayır yandı, 1 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en çok petrol üreten 10 ülkesinden biri olan İran'da petrol rafinerisinde yangın çıktı. Faciada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Petrol üretiminde dünyada dokuzuncu sırada yer alan İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın çıktı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İRAN'IN EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

İran’ın güneybatısındaki Abadan kentinde bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerisi Abadan Petrol Rafinerisi’nde yangın çıktı.

BİR ÇALIŞAN ÖLDÜ

Abadan Petrol Rafinerisi Şirketi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen yangında bir çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünyanın en çok petrol üreten 10 ülkesinden biri! Petrol rafinerisi cayır cayır yandı, 1 kişi öldü - 1. Resim

ÜRETİMDE KESİNTİ VAR MI?

Açıklamada, alevlerin itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tamamen söndürüldüğü ve rafineride üretimin diğer ünitelerin boş kapasitesi kullanılarak kesintisiz şekilde sürdüğü kaydedildi.

YANGININ SEBEBİ NE?

Yapılan ilk teknik incelemelere göre yangının 70 numaralı ünitedeki pompalardan birinde meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilirken, şu ana kadar herhangi bir sabotaj ya da insan kaynaklı müdahale izine rastlanmadığı bildirildi.

RAFİNERİNİN ÖNEMİ

Abadan Petrol Rafinerisi, İran ve Orta Doğu’nun en eski ve en büyük rafinerileri arasında yer alıyor. 20’nci yüzyılın başlarında faaliyete geçen tesis, İran’ın enerji altyapısında stratejik bir rol üstleniyor. Yıllar içinde yapılan kapsamlı modernizasyon ve geliştirme çalışmalarıyla kapasitesi artırılan rafineri, yalnızca İran için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir rafinaj merkezi konumuna gelmiş durumda. Tesiste benzin, motorin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve çeşitli diğer petrol ürünleri üretiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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