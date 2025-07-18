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Irak'tan kritik petrol kararı! IKBY, Bağdat'a teslim edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Irak&#039;tan kritik petrol kararı! IKBY, Bağdat&#039;a teslim edecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen tüm petrolün Irak’ın devlet petrol şirketi SOMO’ya teslim etmesine ilişkin karar aldı. Karara göre teslim edilen her bir varil için 16 dolar avans ödenecek.

Irak Bakanlar Kurulu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen tüm petrolün Irak’ın devlet petrol şirketi SOMO’ya teslim edilmesi ve teslim edilen her bir varil için 16 dolar avans ödenmesi kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada dün toplanan Bakanlar Kurulu kararlarına yer verildi.

IKBY hükümetinin bölgede üretilen tüm petrolün gelirlerini Irak’ın Devlet Petrol Şirketi olan SOMO’ya teslim etmesi ve teslim edilen her bir varil için 16 dolar avans ödenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, IKBY'de üretilen petrolden Bağdat’a günlük en az 230 bin varil teslim edilmesi gerektiği ifade edilerek, üretimin artması halinde ise ek miktarın da SOMO’ya aktarılacağı kaydedildi.

Alınan kararlara göre ayrıca petrol ihracatının durması halinde, tüm petrolün Irak Petrol Bakanlığı’na verileceği ifade edildi.

Açıklamada, üretilen 50 bin varil kısmın IKBY yerel tüketimine ayrılacağı vurgulanarak, bu miktarın üretim ve taşıma maliyetinin de IKBY hükümeti tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Irak'tan kritik petrol kararı! IKBY, Bağdat'a teslim edecek - 1. Resim

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürün satış gelirleri, maliyetler düşüldükten sonra Irak’ın genel bütçesine aktarılacak. IKBY’nin ihtiyacı halinde, Irak Petrol Bakanlığı, bölgeye günlük en fazla 15 bin varil petrol ürünü sağlayabilecek. Bu ihtiyaç, merkezi ve bölgesel petrol yetkililerinden oluşan bir komite tarafından değerlendirilecek.”

Alınan karara göre, IKBY hükümetine, mayıs ayı için 120 milyar dinarlık tahmini ödeme yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Irak Federal Mahkemesi kararına uygun şekilde, IKBY memur maaşlarının yerelleştirilmesinin (bankalara aktarılması) üç ay içinde tamamlanacağı ve Bağdat’ın bölgeye göndereceği ödemelerin de sadece yerelleştirilen maaşlar için geçerli olacağı kaydedildi.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı

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