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5 dakika arayla vurdular! Irak’ta petrol sahalarına İHA saldırısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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5 dakika arayla vurdular! Irak’ta petrol sahalarına İHA saldırısı
İHA Saldırısı, Irak, Erbil, Duhok, Terör, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erbil ve Duhok, ardı ardına gerçekleşen bomba yüklü İHA saldırılarıyla sarsıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil ve Duhok’ta bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile iki ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İKİ KENTE BEŞ DAKİKA ARAYLA SALDIRI

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırıların sabah saatlerinde gerçekleştiği bildirildi. Buna göre, Erbil'in Şemamok nahiyesine bağlı Sureca köyü yakınlarına saat 10.50'de, Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Tavke bölgesindeki petrol sahasına ise saat 10.55’te bomba yüklü İHA saldırıları düzenlendi.

CAN KAYBI YA DA HASAR BİLGİSİ YOK

Saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın meydana gelmediği belirtilirken, saldırıların hangi güç veya gruplar tarafından gerçekleştirildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

HEDEFTE PETROL SAHALARI

IKBY kaynaklarına göre son günlerde özellikle petrol sahaları hedef alınarak bölgede art arda bomba yüklü İHA saldırıları gerçekleştiriliyor. Güvenlik güçleri, saldırıların zamanlaması ve hedefleri göz önünde bulundurularak yeni güvenlik önlemleri üzerinde çalışıyor.

IKBY'DEN BAĞDAT'A ÇAĞRI

IKBY Başkanlığı, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetine çağrıda bulunarak, bu tür saldırıların engellenmesi için tüm gerekli ve acil önlemlerin alınmasını istemişti. Açıklamada, sorumluların tespit edilerek cezalandırılması gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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