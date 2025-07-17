Komşuda ulusal yas ilan edildi! Yangın faciasında bilanço artıyor

Irak’ın El-Kut kentinde bir hafta önce açılan alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından, ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu’nun kararıyla tüm resmi törenler iptal edildi, bayraklar yarıya indirildi.

Irak’ın Vasıt vilayetinin El-Kut kentinde yeni açılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti.

Yangının ardından Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu, ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

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"ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR"

Yangın faciası sonrası yapılan açıklamada, içeride mahsur kalan 45 kişinin sağ kurtarıldığı, yangının nasıl çıktığına dair soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Facianın yaşandığı alışveriş merkezinin yalnızca 7 gün önce hizmete açıldığı bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve muhtemel ihmal iddiaları hakkında incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Tüm ülkede bayrakların yarıya indirileceği ve resmi törenlerin iptal edildiği duyuruldu.