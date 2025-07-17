Irak yangın neden çıktı? Alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın güneydoğusundaki El-Kut kentinde yaşanan büyük bir yangın, ülkeyi yasa boğdu. Yeni açıldığı belirtilen Hypermarket adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Irak yangın neden çıktı sorusu ise kamuoyunun gündeminde yer buldu.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Wasit vilayeti Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, trajedinin sorumlularından hesap sorulacağını belirtti. Yangının nedenine ilişkin ise resmi soruşturma başlatıldı ve detayların 48 saat içinde açıklanacağı bildirildi.

IRAK YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Irak’ın Vasit vilayetinin El-Kut kentinde bulunan Hypermarket adlı alışveriş merkezinde dün gece saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili başlatılan resmi soruşturmanın sonuçlarının 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Yangının binanın birinci katında başladığı ve kısa sürede beş katlı binayı sardığı açıklandı. Yangın sırasında güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve alışveriş merkezinin açılışından yalnızca beş gün geçmiş olması, ihmalleri gündeme getirdi.

İlk incelemeler doğrultusunda bina sahibi ve işletmeci hakkında dava açılmasına karar verildi. Yangının kesin sebebi yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

IRAK YANGIN KAÇ ÖLÜ VAR?

El-Kut kentinde yaşanan yangın faciasında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Vasit Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, ölü sayısını resmi olarak duyururken, birçok kişinin de yaralandığını belirtti.

Yangın sonrası ambulanslar gece boyunca hastanelere yaralı taşıdı. Sabah saat 04.00’e kadar süren yoğun müdahalelere rağmen can kaybının önüne geçilemedi.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe edilirken, kentte 3 günlük yas ilan edildi.