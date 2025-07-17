Çanakkale yangın son durum: Yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangınları bu kez Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili oldu. Ayvacık ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle çevre köylere yayılan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının etkili olduğu bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken, Tekirdağ'da başlayan ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine sıçrayan yangın için karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahadaki çalışmaları bizzat yerinde inceledi ve son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek Tuzla, Taşağıl ve Çamköy gibi çevre köyleri tehdit etti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı bölgede gece boyunca süren müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ekipleri aktif rol aldı.

Sabah saatlerinde ise havadan destekle 2 helikopter çalışmalara katıldı. Yangın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı. Valilik tarafından önlem amacıyla tahliye edilen dört köyde riskin sona ermesiyle birlikte vatandaşların evlerine dönmelerine izin verildi.

Yangının etkili olduğu alanlar arasında jeotermal enerji santrali ile tarihi Hüdavendigar Camii’nin bulunduğu Tuzla köyü de yer aldı. Dronla kaydedilen görüntülerde köyün çevresindeki ormanlık alanların önemli ölçüde zarar gördüğü görüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan büyük çaplı yangın, Gelibolu'nun Kavakköy bölgesine kadar ulaştı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle ilerleyişi hızlanan yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Şarköy’deki yangın nedeniyle, Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağında trafik geçici olarak farklı güzergahlara yönlendirildi.