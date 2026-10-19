Avustralya Donanması'na ait HMAS Leeuwin gemisinde kadın askerlerin kullandığı duş bölümünde gizli kamera bulundu. Askerî yetkililer, olayın ardından geminin görev programını değiştirdi. Donanma Komutanı Matt Buckley, skandalı "Güvenin en alçakça ihaneti" sözleriyle değerlendirdi. Soruşturmada bir şüpheli tespit edildi.

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Avustralya Donanması'na ait HMAS Leeuwin gemisinde kadın askerlerin kullandığı duş bölümüne gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Skandalın ardından askerî polis soruşturma başlatırken geminin görev programı değiştirildi.

KADIN ASKERLERİN DUŞUNU GİZLİCE KAYDA ALDILAR MI?

Queensland eyaletindeki Cairns limanında demirli bulunan HMAS Leeuwin adlı askerî araştırma gemisinde 11 Ekim'de bir video kayıt cihazı tespit edildi.

Kadın mürettebatın kullandığı alana gizlice yerleştirilen cihazın bulunmasının ardından askerî polis harekete geçti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli tespit edildi. Askerî yetkililer, söz konusu kişinin soruşturmayla iş birliği yaptığını açıkladı.

Kameranın ne kadar süredir bulunduğu ve herhangi bir görüntü kaydedip kaydetmediği ise henüz açıklanmadı.

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Kadın askerlerin duşunda gizli kamera bulundu

DONANMA GEMİSİNİN GÖREV PROGRAMI DEĞİŞTİRİLDİ

Avustralya Savunma Kuvvetleri, olayın ardından HMAS Leeuwin'in görev programını değiştirdi.

Müşterek Askerî Polis Birimi, sivil makamlarla koordineli soruşturma başlatırken Donanma Kıdemli Astsubayı da mürettebata destek vermek üzere Cairns'e gönderildi.

KOMUTAN: EN ALÇAKÇA İHANET

Avustralya Donanma Komutanı Koramiral Matt Buckley, gizli kameranın bulunduğu yerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Buckley, "Kayıt cihazının bulunduğu yer, güvenin en alçakça ihanetidir ve Donanma'nın değerleriyle tamamen çelişmektedir" dedi.

Olayı cinsel şiddet kapsamında değerlendiren Buckley, "Bu cinsel şiddet eylemiyle tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Suçlu olan herkes hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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