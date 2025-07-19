Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Boğulmayı göze aldı, elinde mikrofonla yayın yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 08:27 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 09:05 - Güncelleme:

Pakistan'ta 159 kişiyi canından eden Muson yağmurlarının yaşattığı zorluğu göstermek isteyen bir muhabir sel sularının içinden yayın yaptı. İşte çok konuşulan o anlar.

Pakistan, son zamanların en büyük yıkım getiren sel afetini yaşıyor. Şimdiye kadar afette 159 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Can kayıplarının büyük çoğunluğu evlerinin çatılarının çökmesi sonucu meydana gelirken Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz birçok bölgede kötüleşen hava koşulları nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu. ELİNDE MİKROFONLA SELE KAPILDI Öte yandan hafta başı Pencap'ta çekilen bir görüntü sel felaketinin en dikkat çekici anları oldu. Görüntülere göre yerel kanal Ruhi TV'nin muhabiri Ali Musa Rıza, Pencap eyaletinde yayın yaparken sele kapıldı. İlgili Haber Ankara'da sel suları evin duvarını patlattı! Korku dolu anlar kamerada Muhabir, "Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım" dedikten sonra suda sürüklenmeye başladı. HER SENE AYNI KABUS Pakistanlı muhabir bölge halkının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için yayınını suyun içinden yaptığını söyledi. Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl Temmuz-Eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar