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Haberler > Dünya > Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Boğulmayı göze aldı, elinde mikrofonla yayın yaptı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Boğulmayı göze aldı, elinde mikrofonla yayın yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan'ta 159 kişiyi canından eden Muson yağmurlarının yaşattığı zorluğu göstermek isteyen bir muhabir sel sularının içinden yayın yaptı. İşte çok konuşulan o anlar.

Pakistan, son zamanların en büyük yıkım getiren sel afetini yaşıyor. Şimdiye kadar afette 159 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. 

Can kayıplarının büyük çoğunluğu evlerinin çatılarının çökmesi sonucu meydana gelirken Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz birçok bölgede kötüleşen hava koşulları nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

ELİNDE MİKROFONLA SELE KAPILDI

Öte yandan hafta başı Pencap'ta çekilen bir görüntü sel felaketinin en dikkat çekici anları oldu.

Görüntülere göre yerel kanal Ruhi TV'nin muhabiri Ali Musa Rıza, Pencap eyaletinde yayın yaparken sele kapıldı.

Muhabir, "Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım" dedikten sonra suda sürüklenmeye başladı.

HER SENE AYNI KABUS

Pakistanlı muhabir bölge halkının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için yayınını suyun içinden yaptığını söyledi.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl Temmuz-Eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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