Dünya bu operasyonu konuşuyor! İsrail’in gizli nükleer planları İran’ın elinde! Operasyonun şifreleri ortaya çıktı

Ortadoğu’da istihbarat dengelerini altüst eden gelişme İran’dan geldi. İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail’in nükleer programına dair stratejik ve yüksek güvenlikli belgelerin İran istihbaratı tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Belgeler arasında nükleer tesislerin planları, güvenlik altyapısı, personel bilgileri ve Batı ülkeleriyle yürütülen gizli askeri iş birliklerine dair kayıtların bulunduğu belirtildi.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İsrail'in nükleer programına yönelik ele geçirilen stratejik ve yüksek hassasiyetli belgeler hakkında operasyonun perde arkasını yazdı.

Hatib, "Belgelerin nasıl ele geçirildiği ve hangi yollarla ülkeye getirildiği gizli kalacak, ancak belgeler yakında yayımlanacak" dedi.

NÜKLEER TESİSLERİN DETAYLARI DA DOSYADA

İran İstihbarat birimlerinin yürüttüğü geniş çaplı operasyonla İsrail’e ait binlerce gizli belgeye ulaşıldığı aktarıldı. Hatib, "Geniş yönlü ve karmaşık bir operasyon planladık. Süreç, sızma, kaynak temini ve erişim düzeyinin artırılmasıyla başladı. Allah'ın yardımıyla da bugün bu önemli bilgi hazinesine ulaşmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Belgeler arasında İsrail'in nükleer tesislerine dair planlar, güvenlik altyapısı, çalışan bilgileri ve bazı operasyonel video görüntülerinin bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu belgelerin, İran’ın savunma gücünü artıracak nitelikte olduğu öne sürüldü.

ABD VE AVRUPA İLE İLİŞKİLER İFŞA OLABİLİR

Hatib, ele geçirilen belgelerin yalnızca nükleer bilgilerle sınırlı olmadığını, İsrail'in ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle olan diplomatik ve istihbari ilişkilerine dair belgelerin de bulunduğunu açıkladı. "Bu belgeler, İsrail’in stratejik pozisyonunu zayıflatacak düzeyde" ifadelerini kullandı.

BELGELER İSRAİL TOPRAKLARINDAN ÇIKARILDI

İran’a yakın kaynaklar, operasyonun İsrail toprakları içinde gerçekleştirildiğini ve belgelerin başarıyla Tahran’a ulaştırıldığını iddia etti. İran devlet televizyonuna konuşan güvenlik kaynakları, belgelerin güvenli bir şekilde İran’a nakledildiğini kaydetti.

İRAN: SAVUNMADA DEĞİLİZ, SALDIRIDAYIZ

İranlı yetkililere yakın isimler, elde edilen bilgilerin yalnızca savunma amaçlı değil, aynı zamanda "İsrail’in bölgesel stratejilerini deşifre etmek için başlatılan bir istihbarat atağı"nın parçası olduğunu öne sürdü. Kaynaklar, bu gelişmenin "Siyonist rejime karşı tarihin en büyük istihbarat darbelerinden biri" olduğunu ifade etti.

İSRAİL'DE TUTUKLAMALAR BAŞLADI

İran'a belgelerin sızdırılması sürecinde aktif rol aldığı ileri sürülen iki kişi, İsrail İç Güvenlik Ajansı Şin Bet ve polis tarafından gözaltına alındı. Kuzeydeki Nesher kentinde yaşayan Roy Mizrahi (24) ve Elmog Atias isimli iki şahsın, İran bağlantılı güvenlik suçlarıyla tutuklanmıştı.

FOTOĞRAF VE VİDEO ANALİZLERİ SÜRÜYOR

Ele geçirilen belgelerin içerik bakımından son derece kapsamlı olduğu belirtilirken, fotoğraf ve video materyallerine yönelik analiz çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi. İran, belgeleri kamuoyuyla paylaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor.