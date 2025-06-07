İran’dan İsrail’e büyük darbe! Binlerce gizli belge ele geçirildi

İran istihbaratının Siyonist rejime karşı yürüttüğü operasyon, Ortadoğu’daki istihbarat savaşlarında yeni bir dönemin habercisi oldu. İran devlet televizyonuna konuşan kaynaklara göre, Tahran yönetimi İsrail’in nükleer tesislerine dair çok sayıda gizli belge ve video kaydına ulaştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran İstihbarat Teşkilatı, İsrail’in işgal altındaki topraklarında yer alan nükleer tesislerine dair stratejik bilgi ve belgeleri ele geçirdi. Belgeler arasında tesislerin planları, güvenlik altyapısı, çalışan bilgileri ve bazı operasyonel video görüntülerinin de bulunduğu ilerü sürüldü.

İran’a yakın kaynaklar, bunun "Siyonist rejime karşı tarihin en büyük istihbarat darbelerinden biri" olduğunu ifade etti.

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GİZLİ BELGELERİN ELE GEÇMESİ SONRASI TUTUKLAMALAR BAŞLADI

İsrail İç Güvenlik Ajansı (Şin Bet) ve İsrail Polisi, olayın yankılarının büyümesiyle birlikte harekete geçti. 17 gün önce yapılan açıklamada, kuzeydeki Nesher kentinde yaşayan 24 yaşındaki Roy Mizrahi ve Elmog Atias isimli iki şahsın İran bağlantılı güvenlik suçları gerekçesiyle tutuklandığı duyurmuştu.

İddialara göre, gözaltına alınan kişiler belgelerin İran’a sızdırılması sürecinde aktif rol oynadı.

"SAVUNMADA DEĞİLİZ, SALDIRIDAYIZ"

İran istihbarat yetkililerine yakın kaynaklar, ele geçirilen belgelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılmayacağını, aynı zamanda İsrail'in bölgesel stratejilerini deşifre etmek için bir "istihbarat atağı" başlatıldığını duyurdu.

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