İran'dan dikkat çeken nükleer silah açıklaması! "Kabul edilemez"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, İran’ın nükleer silahları “kabul edilemez” gördüğünü belirti. Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İran’la çok iyi görüşmeler yapıyoruz” dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu İran’ın nükleer tesislerine saldırmaması konusunda uyardığını, çünkü bunun şu anda “uygun olmayacağını” söylemişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran’ın nükleer silahları“kabul edilemez” gördüğünü belirtti ve ABD ile yürütülen hassas müzakereler sırasında ülkesinin bu konudaki uzun süredir devam eden tutumunu yineledi.

Batılı ülkeler, İran’ın, baş düşmanı İsrail’in kamuoyuna açıklanmamış ancak yaygın şekilde var olduğu düşünülen nükleer silahlarına karşılık verebilmek için nükleer silah kapasitesi geliştirmeye çalıştığından uzun süredir şüphe duyuyor.

"NÜKLEER SİLAHLAR KABUL EDİLEMEZ

Müzakerelerde İran’ın baş müzakerecisi olan Arakçi, televizyon konuşmasında “Konu nükleer silahlar ise, evet, biz de bu tür silahları kabul edilemez buluyoruz. Bu konuda onlarla hemfikiriz” dedi.

İran, ABD ile beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, Başkan Donald Trump’ın 2018’de ilk döneminde çekildiği büyük güçlerle yapılmış nükleer anlaşmanın yerine yeni bir anlaşma arayışını hedefliyor.

İki ülke arasında, Washington’un tamamen durdurulmasını istediği ancak Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde hakkı olduğunu savunduğu uranyum zenginleştirme programı konusunda anlaşmazlık sürüyor.

"İRAN'A SALDIRILMAMALI"

Öte yandan Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İran’la çok iyi görüşmeler yapıyoruz” dedi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu İran’ın nükleer tesislerine saldırmaması konusunda uyardığını, çünkü bunun şu anda “uygun olmayacağını” söyledi.

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İsrail, geçtiğimiz yıl iki kez yaşanan karşılıklı saldırılarda İran hava savunmalarını hedef aldıktan sonra, askeri müdahale tehdidini birçok kez dile getirdi.

Trump, askeri seçeneği tamamen dışlamadığını ancak önce bir anlaşma için alan oluşturmak istediğini vurguladı. Ayrıca, böyle bir saldırı söz konusu olursa bunun ABD değil, İsrail tarafından gerçekleştirileceğini de söyledi.