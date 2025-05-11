Dünya medyası İstanbul müzakerelerine odaklandı: Türkiye'nin rolü kritik

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenecek Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki barış müzakereleri, tüm dünyaya umut olacak. İngiltere'den ABD'ye, Yunanistan'dan Rusya'ya kadar birçok ülkenin manşetleri, korkunç savaşın bitmesi için tünelin ucundaki ışığın ilk kez görüldüğü İstanbul barış görüşmeleriyle doldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme önerisi, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Çin, Japonya, ABD ve Avrupa medyası, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü vurgulayarak, İstanbul'daki muhtemel barış görüşmelerine dikkat çekti.

UKRAYNA BASINI: TÜRKİYE ATEŞKES İZLEMEDE "OLMAZSA OLMAZ" ROL ÜSTLENECEK

Ukrayna'nın önde gelen haber ajanslarından UNN (Ukrainian National News), Türkiye'nin Ukrayna'daki yakında gelecek bir ateşkesin izlenmesinde kilit bir rol üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu. Habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de "İstekliler Koalisyonu" temsilcileriyle yaptığı telefon görüşmesinde, Ankara'nın ateşkes rejimine uyumun izlenmesine katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

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ÇİN VE JAPONYA MEDYASI: TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU ÖNE ÇIKIYOR

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Putin'in Ukrayna ile daha önce kesintiye uğrayan müzakereleri ön koşulsuz olarak yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirttiğini, ancak düşmanlıkların hala devam ettiği bilgisini verdi.

Çin haber ajansı Zhongguo Xinwen, Rus liderin, Moskova'nın Ukrayna ile çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya odaklanarak ciddi müzakerelere hazır olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekti. Öte yandan haberde Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ettiğini vurgulandı.

Xinhua ise Putin'in Rusya ile Avrupa arasındaki yapıcı ilişkilerin bir gün yeniden kurulacağı yönündeki umudunu dile getirdiği açıklamasını öne çıkardı.

Japon iş dünyası yayını Nikkei, "Putin'in Ukrayna ile tek taraflı olarak ortaya koyduğu doğrudan müzakere önerisi, aynı zamanda müzakerelere devam etme isteğini göstererek Rusya'dan sert önlemler alınmasını önlemeyi amaçlıyor" ifadelerini içeren bir değerlendirme yazısı yayınladı.

"İSTANBUL MÜZAKERELERİNE UMUT BAĞLANDI"

NBC News, Putin'in kullandığı dilin "kalıcı barış da dahil olmak üzere uzun vadeli sonuçları olan ciddi müzakerelere girme isteğini" gösterdiğini belirtti. The Guardian, Putin'in konuşmasını, "Avrupalı liderlerin 30 günlük ateşkes talebine verdiği ültimatom karşısında Rusya'nın cevabı" olarak nitelendirdi. İspanyol gazetesi Vanguardia, ''Putin'in Erdoğan'ın arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleşecek müzakerelerin barışa yönelik etkili bir adım'' olabileceğini yazdı.

ABD VE AVRUPA BASINI: TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU DİKKAT ÇEKTİ

CNN, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den bu yana diyalog olmadığını belirtti ve Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı ile müzakereler hakkında görüşeceğini aktardı. Bloomberg, "Putin, görüşmelerin amacının, çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve uzun vadeli barışın sağlanması yönünde ilerlemek olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

Al Jazeera, Putin'in İstanbul'da doğrudan görüşme teklifinin, Avrupa liderlerinin 30 günlük ateşkes çağrısının ardından geldiğini belirtti. Haberde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinde önemli bir rol oynadığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin planlandığı vurgulandı.

Reuters, Putin'in Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki katkısını vurguladığını ve Erdoğan ile görüşeceğini açıkladığını bildirdi. Putin, "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesinde önemli rolü var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim" dedi.

İngiltere'den ABD'ye, Yunanistan'dan Rusya'ya kadar birçok medya kuruluşu, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen müzakereleri "Umudun Merkezi" olarak nitelendirdi. The Guardian, "Dünya İyi Haberler Bekliyor" başlığıyla müzakerelerin Türkiye'de yoğunlaştığına değindi.

YUNAN MEDYASI: TÜRKİYE'NİN KRİTİK ARABULUCULUK ROLÜ

Yunanistan medyasında Türkiye'nin arabuluculuk rolü geniş yer buldu. Kathimerini, Türkiye'nin müzakerelerdeki kilit rolüne dikkat çekerken, "Ankara'nın barış arayışında kritik bir noktada olduğunu" vurguladı. Ta Nea, Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile olan yakın diplomatik ilişkilerinin, görüşmelerin başarıya ulaşmasında etkili olabileceğini öne çıkardı.

Dünya Liderleri ne dedi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan görüşme önerisi, dünya liderleri tarafından farklı şekillerde yorumlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin'in İstanbul'da doğrudan müzakerelere başlama önerisini "ilk adım" olarak değerlendirdi, ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı. Barron's gazetesinin AFP'ye dayandırdığı habere göre, Macron, "Koşulsuz bir ateşkes müzakerelerin öncesinde gelmez. Putin bir çıkış yolu arıyor, ancak zaman kazanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP: HARİKA BİR GÜN OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul müzakere teklifine daha iyimser bir bakış açısıyla yaklaştı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün!" yorumunu paylaşan Trump, "Bunun yepyeni, çok daha iyi bir dünya olacağını" belirtti ve ABD'nin yeniden yapılanma ve ticarete odaklanmak istediğini sözlerine ekledi.