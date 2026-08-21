Dünyaca ünlü Türk lezzetini ordunun silahı yaptılar! Dönerini yiyen QR kodla kışlaya başvuracak

NATO’nun personel hedeflerine ulaşmak ve 2035 yılına kadar asker sayısını 260 binin üzerine çıkarmak isteyen Almanya, ordudaki personel açığını kapatmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Alman Savunma Bakanlığı, gençleri ve vasıflı iş gücünü kışlalara çekebilmek amacıyla ülke genelindeki döner ambalajlarına QR kodlu askere alım reklamları yerleştirmeye başladı.

Büyüyen personel ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Almanya ordusu, sokak yemeklerini yeni bir istihdam aracına dönüştürdü.

Almanya Savunma Bakanlığı, kamuflaj desenleriyle tasarlanan ambalajların üzerine yerleştirdiği "Karriere mit alles" (Bir kariyer, her şey dahil) sloganıyla orduya yeni personeller katmayı hedefliyor.

Sokak lezzetlerinin merkezde yer aldığı kampanya kapsamında vatandaşlar, kebap dükkanlarında sunulan ambalajlardaki QR kodları taratarak doğrudan Alman Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık birimlerine ve kariyer sayfalarına başvuru yapabiliyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, hedef kitlenin sadece meslek seçimi aşamasındaki gençler olmadığını belirterek, yeni bir kariyer arayışındaki vasıflı işçileri ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinleri de kışlalara davet ettiklerine vurgu yaptı.

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RESTORANLARA ÜCRETSİZ AMBALAJ DESTEĞİ

Bakanlık, kampanya kapsamında kebap işletmelerine herhangi bir reklam ödemesi yapılmadığını, işletmecilerin bu materyalleri dağıtmayı tamamen gönüllü olarak kabul ettiğini kaydetti. İş birliği doğrultusunda, kampanyaya katılan restoran ve döner dükkanlarına markalı ambalaj ürünleri ücretsiz olarak teslim ediliyor.

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HEDEF 2035 YILINA KADAR 260 BİN AKTİF ASKER

Temmuz ayı sonu itibarıyla 186 bin 705 aktif asker sayısıyla son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Alman ordusu NATO’nun yetenek hedeflerini yakalayabilmek için önümüzdeki 10 yıl içinde personel sayısını 260 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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